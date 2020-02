Chi è Elly Schlein e perché ci ha dato una lezione sull’amore

editato in: da

In un mondo di urla, dove la corsa al sensazionale è praticamente d’obbligo, una dichiarazione d’amore che scivola dalle labbra con naturalezza è un gesto rivoluzionario. È per questa ragione che possiamo dire che, a pochi giorni da San Valentino, Elly Schlein ci ha dato una lezione sull’amore.

Classe 1985 e vicepresidente designata della Regione Emilia-Romagna, la Schlein è stata ospite nel primo appuntamento de L’Assedio di Daria Bignardi, in onda per la sua tornata autunnale. Qui ha risposto alle domande sulla sua carriera politica: nata in Svizzera, è arrivata in Italia per studiare giurisprudenza ed è stata eletta due volte nel Consiglio di facoltà come rappresentante degli studenti.

Nel 2008 ha partecipato come volontaria alla campagna elettorale di Barack Obama per diventare Presidente degli Stati Uniti e nel 2013 ha iniziato il suo percorso con il Partito Democratico. Tuttavia, ad attirare l’attenzione su di Elly, nel corso de L’Assedio non sono stati i successi politici che ha ottenuto a dispetto della giovane età.

È stato, invece, l’insegnamento che senza nessuna pianificazione è riuscita a dare a chi la guardava. Una lezione sull’amore vera e propria, che assume un’importanza persino maggiore se si considera che non è salita in cattedra, non si è data arie da maestrina.

È semplicemente stata sé stessa e, se proprio dovessimo fare un paragone con un insegnante, forse potremmo farlo con quel Robin Williams de L’Attimo Fuggente, che cambia le regole dell’insegnamento per trasmettere un messaggio più incisivo.

Inconsapevolmente, la Schlein è riuscita nell’intento di rimpicciolire il clamore che ancora oggi, in maniera per altro anacronistica, accompagna il concetto di coming out. Lo ha fatto rispondendo alla domanda “Lei è fidanzata”?

Di solito non parlo mai, sono riservata sulla mia vita personale. Ma sì, sono fidanzata. Ho avuto molte relazioni in passato, ho amato molti uomini, ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice… finché mi sopporta!

L’ex parlamentare europea non ha fatto niente più che rispondere in maniera sincera, sciogliendosi in un sorriso, senza tentennare. Perché l’amore, e nel 2020 dovremmo saperlo più che bene, non è una questione di genere.

È una questione di candore, di trovare il modo di perdersi dentro agli occhi giusti, di andare verso la persona che saprà percorrere insieme a noi un cammino fatto di gioie e di dolori. Perché l’amore è una cosa semplice. Semplice come le frasi di Elly.