Charlotte Casiraghi e Gad, baci e coccole in pubblico

Charlotte Casiraghi tra amori, figlio e gossip

Lui tenerissimo, lei dolcissima, alla faccia di chi li voleva in crisi e sull’orlo della separazione… Stiamo parlando di Charlotte Casiraghi e Gad Elmaleh, suo compagno e padre del piccolo Raphael, nato il 17 dicembre del 2013. Voci di corridoio li avevano dati separati da tempo, ma eccoli bellissimi e affiatatissimi al Jumping di Montecarlo, una gara molto importante, che si scambiano effusioni e baci: non sembrano certo in crisi!

Secondo indiscrezioni provenienti dalla stampa francese (i due magazine Closer e Voici ne sono certi), la figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi e l’attore 42enne non stavano più insieme da cinque mesi, addirittura non vivrebbero più sotto lo stesso tetto. Ma da una persona vicina a Charlotte era arrivata la smentita.

Si tratta di una persona davvero intima ovvero Thierry Rozier, suo allenatore da quando era un’adolescente: «È ingiusto apprendere alla vigilia di un torneo importante una notizia così destabilizzante e totalmente infondata». E così la povera Charlotte, oltre alle malelingue, si è trovata a far fronte anche a una caduta da cavallo per fortuna senza gravi conseguenze.

Oltreoceano intanto il magazine americano People riprende e conferma la notizia lanciata da Voici: «È finito l’amore». Conosciutisi nel dicembre 2011 a casa dell’attore Charles Berling, tra loro era stato un colpo di fulmine. Sull’inizio della loro storia si erano rincorsi rumor e avvistamenti, fino a quando, nel marzo 2013, avevano deciso di ufficializzarla apparendo insieme al Ballo della Rosa.

Il 17 dicembre 2013 è nato il piccolo Raphael, primo figlio per Charlotte e secondo per Gad (che ha avuto Noè dalla collega Anne Brochet). Più volte si erano rincorse voci su una presunta seconda gravidanza di Charlotte, che avevano fatto sperare in un bellissimo lieto fine per la secondogenita di Carolina e l’attore francese. Si era parlato anche di un anello di fidanzamento, ma anche queste voci non hanno avuto fondamento.

Ma ormai da tempo si diceva che Charlotte e Gad fossero in crisi: musi lunghi e malumori erano ormai quasi all’ordine del giorno. Nelle ultime settimane sembrava che la coppia dovesse trasferirsi a vivere a Los Angeles dove Gad ha una lussuosa villa, ma il progetto è fallito e la villa ora è in vendita.