Charlotte Casiraghi cambia vita e Carolina di Monaco si veste da sposa

editato in: da

Charlotte Casiraghi intellettuale, Carolina di Monaco si veste da sposa

Charlotte Casiraghi diserta il party glamour di Montecarlo, Secret Games, per promuovere il suo libro di filosofia. Una svolta intellettuale per l’ereditiera monegasca che si riflette anche nel look.

La bella Charlotte lascia dunque che sua madre, Carolina di Monaco, celebri da sola Karl Lagerfeld, lo stilista scomparso qualche mese fa e loro grande amico. Lei preferisce volare in Italia dove presenta il suo ultimo scritto, Arcipelago delle passioni. Partecipa così alla trasmissione di Gramellini su Rai 3, Le parole della settimana, insieme al professore Robert Maggiori, coautore del volume.

La Casiraghi si presenta in studio con un outfit da intellettuale super chic, total black: tailleur pantalone nero, trucco naturale, capelli lisci con frangia e gioielli ridotti al minimo. Altro che la minigonna in pelle con cui si era presentata alle sfilata di Saint Laurent.

La nipote di Grace Kelly, neosposa e mamma di due bambini, è perfetta in questa nuova versione di scrittrice. In tv ha toccato diversi temi, dalla scomparsa del padre Stefano Casiraghi a Greta Thunberg. Si è soffermata sulla piaga dilagante del bullismo, specialmente sui social:

Nessuno è al riparo dalla maldicenza. Tutti siamo stati feriti da una parola, da un giudizio. Ma queste critiche non hanno nessun rapporto con il nostro valore intrinseco, c’è chi punta solo a sparlare di noi, perché magari questo lo fa sentire meglio. Si criticano cose futili come l’apparenza e la famiglia, fatti di vita che non ci dicono nulla del valore di una persona. Anche io sono stata colpita da parole pesanti sulla mia persona. Penso che questo sia preoccupante soprattutto per i bambini che vanno a scuola. Bisognerebbe tenerli a distanza da queste cose.

Ha parlato della avventura di suo fratello Pierre Casiraghi che ha accompagnato Greta a New York con la sua barca a vela, restando toccato dalla determinazione e dalla calma della ragazza svedese. Il libro di Charlotte riguarda le passioni e lei spiega a proposito della morte del padre avvenuta nel 1990:

La perdita condensa tutte le passioni e tutte le emozioni. Mio padre è una presenza costante nella mia vita? Sì, certo. La perdita ci induce ad attingere al nostro coraggio per superare la paura della perdita stessa. Quindi forse è mio padre che mi ha dato questo coraggio.

Mentre la Casiraghi svelava un aspetto così diverso di lei, sua madre Carolina con il fratello Alberto di Monaco e i nipoti, Camilla Gottlieb e Louis Ducruet con la neo moglie Marie Chevalier, figli di Stephanie, si sono riuniti al Casino di Montecarlo per la serata di gala.

La Principessa ha scelto un abito bianco con trasparenze e piume che la fanno sembrare però una sposa, complici i capelli raccolti e il bouquet tra le mani. Anche Camilla sfoggia un look total white di raso con boa piumato. Charlene è assente e la mancanza di Charlotte con il suo allure si fa sentire.