Charlene di Monaco condivide su Instagram un nuovo scatto di Jacques e Gabriella

editato in: da

Charlene di Monaco con la giacca di pelle e frangetta: il look rock è perfetto

Charlene di Monaco è una donna che ci ha abituato in questi anni a una presenza sempre moderata e mai eccessiva, sia sui social che nella famiglia reale di cui ormai dal 2011 fa ufficialmente parte, sposandosi con il principe Alberto II di Monaco.

Ex nuotatrice di alto livello, all’inizio di ottobre la principessa consorte è stata ospite in Georgia per promuovere proprio lo sport al villaggio Olimpico di Tbilisi. Una visita ufficiale dove ha potuto incontrare tanti giovani atleti paralimpici, Charlene riserva nel suo cuore sempre un posto speciale per lo sport che l’ha forgiata fin da giovanissima.

Nel suo cuore però c’è un altro posto speciale riservato esclusivamente ai suoi figli, i gemellini Jacques e Gabriella nati nel 2014. Charlene è sempre attenta e discreta, ma da mamma orgogliosa nelle ultime ore è stata pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale una foto che ritrae i due bambini in abiti chic ed eleganti.

In una recente intervista, Charlene Wittstock aveva speso naturalmente belle parole per Jacques e Gabriella dipingendoli come bambini adorabili e allo stesso tempo curiosi, energici e giocosi come tutti i bambini di quell’età sanno essere. L’attenzione sui gemellini è alta data la loro famiglia d’appartenenza, ma come tutti i bambini di 5 anni questo è per loro il momento dei giochi, delle tante domande e dello studio: anche Jacques e Gabriella sono infatti tornati sui banchi di scuola dopo una lunga quarantena.

La foto condivisa su Instagram ha raggiunto in poco tempo migliaia di like, Jacques e Gabriella sono molto amati dai fan della famiglia reale di Monaco, catturando in poco tempo l’attenzione così come accade per la mamma Charlene che recentemente ci ha regalato un insolito cambio look: la moglie di Alberto è apparsa infatti con la frangetta, lasciandosi sempre di più alle spalle quell’aria da principessa triste che l’aveva caratterizzata soprattutto durante i suoi primi anni a corte.

La maternità e l’esperienza a Palazzo stanno forgiando la bella Charlene che appare sempre più sicura al fianco di Alberto II di Monaco. Sembrano lontani i giorni in cui i media cercavano di scorgere sul suo viso qualche segno di incertezza e debolezza.