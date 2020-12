Charlene di Monaco impeccabile nella cartolina di Natale

editato in: da

Charlene di Monaco stravolge il suo look: nuovo taglio per la Principessa

È arrivata puntuale anche la cartolina di Natale di Alberto II di Monaco con Charlene e i bambini. La principessa appare impeccabile nel ritratto e vestita di tutto punto, accanto a suo marito Alberto e ai figli Jacques e Gabriella. Il Principato, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, ha condiviso un breve video composto da alcune immagini della Famiglia Reale immortalata per l’occasione speciale.

Nella foto, Charlene è fasciata in un abito elegante color carta da zucchero con maniche trasparenti e dettagli a contrasto. Gabriella è vestita di bianco come una principessa, mentre Jacques e il principe Alberto indossano un completo elegante: cravatta per papà, papillon per il piccolo di casa.

Accanto a loro si vede un grande albero di Natale addobbato alla perfezione e alcuni doni impacchettati, il tutto ritratto nella splendida cornice di una sala del Palazzo monegasco. Per ultimo, ma non per questo meno importante, sul viso della principessa c’è un grande sorriso; lei, che spesso aveva abituato a occhiate tristi, negli ultimi tempi mostra spesso uno sguardo sereno.

L’outfit di Charlene appare composto e tipico di un grande evento istituzionale: per la cartolina di Natale la principessa ha abbandonato il look rock and roll che ha sfoggiato ultimamente, in cui aveva mostrato senza timore la vistosa rasatura da una parte del capo.

L’avevamo lasciata al compleanno dei gemellini che hanno da poco compiuto 6 anni, festeggiati in modo informale e celebrati persino su Instagram, ora ritroviamo la principessa con la sua famiglia perfettamente agghindata per il ritratto ufficiale delle feste.

Charlene, che quest’anno ha compiuto 42 anni, negli ultimi tempi ha abituato a grintosi cambi di look: dalla frangetta al chiodo giallo, dalla mascherina di paillettes al taglio cortissimo di capelli. Con la cartolina di Natale però, l’ex nuotatrice ha dimostrato come abbia imparato a giocare con la moda e a non esserne schiava vista la sua posizione, acquisita col matrimonio, di principessa consorte del Principato di Monaco.

La versatilità di Charlene è sotto gli occhi di tutti, indossando quando opportuno abiti eleganti e osando di più appena possibile, senza soccombere dietro l’apparenza di un titolo nobiliare.