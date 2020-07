Charlene di Monaco riprende il suo sport preferito: la foto è spettacolare

editato in: da

Tra un impegno di corte e visite ufficiali, Charlene di Monaco ha trovato il tempo per dedicarsi allo sport, passione che non ha mai abbandonato: l’ex nuotatrice infatti è tornata ad allenarsi, condividendo su Instagram uno scatto davvero spettacolare.

La Principessa infatti, ha ripreso a praticare il ciclismo sull’acqua, uno sport acquatico che a molti sarà sconosciuto: si pedala letteralmente sul mare, su una bicicletta ancorata a dei supporti simili a quelli dei catamarani.

La moglie di Alberto – anche se ancora non è ufficiale – dovrebbe organizzare una corsa di beneficenza con la sua fondazione in Sud Africa, che opera in tutto il mondo. Questa volta, dato l’allenamento serrato di queste ultime settimane, potrebbe anche partecipare alla gara, come aveva già fatto nel 2018, aggiudicandosi la vittoria.

Sul suo profilo Instagram Charlene ha condiviso uno scatto di un suo allenamento al tramonto: il risultato è molto suggestivo, con la sua figura che pedala sull’acqua, correndo verso l’orizzonte infuocato.

Sembrerebbe che la Principessa stia ritrovando il giusto spazio per dedicarsi a una delle sue passioni, lo sport, che non l’ha mai abbandonata in questi anni occupati dagli impegni della Corona. Gli ultimi mesi, tra l’altro, non sono stati facili per Charlene di Monaco.

Lei e il Principe Alberto, prima di festeggiare il loro anniversario, hanno dovuto vivere separati, per via dell’emergenza sanitaria che ha visto, tra i suoi contagiati, proprio il sovrano. Insieme ai gemelli Jacques e Gabriella si è dovuta trasferire a Roc Agel, tenuta di campagna dei Grimaldi: i tre hanno trascorso le loro giornate senza Alberto, che a quanto pare avrebbe sofferto molto la lontananza dalla moglie e dai figli.

Dopo il periodo di lontananza forzata, Charlene ha ricominciato a condividere degli scatti insieme al marito: secondo quanto riportato dalla cronaca rosa monegasca, il Principe Alberto e la moglie avrebbero ritrovato la complicità di un tempo, nonostante qualche apparizione sottotono.

La Principessa infatti sembrerebbe molto più a suo agio durante gli eventi che riguardano lo sport e la beneficienza: qualche settimana fa infatti, insieme al marito ha partecipato a una manifestazione per sostenere la causa della sua fondazione umanitaria. Visibilmente felici, Charlene e Alberto II di Monaco hanno sfoggiato sorrisi sereni e sinceri, tenendosi sotto braccio, mostrando un’intesa spesso celata.