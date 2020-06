Charlene di Monaco sorprende con il look sportivo e sorride al fianco di Alberto

editato in: da

Charlene di Monaco non smette mai di stupire. Negli ultimi scatti resi pubblici, la Principessa è apparsa sorridente e felice, al fianco del marito Alberto, sfoggiando un look che, senza ombra di dubbio, sarà di ispirazione per le donne di tutto il mondo.

Charlene e Alberto II, all’Automobile Club di Monaco, hanno incoraggiato e tifato per i concorrenti della scuderia Ferrari che hanno partecipato a la 24 Ore di Le Mans Virtuale. Un incontro importante per la Principessa, con lo scopo di sostenere la causa della sua fondazione umanitaria. Ed è proprio sulla pagina Instagram ufficiale dell’ente che sono apparse le immagini della coppia reale.

Visibilmente felici, Charlene e Alberto II di Monaco hanno sfoggiato sorrisi sereni e sinceri. I reali hanno preso parte all’evento tenendosi sotto braccio e mostrando grande affetto anche nei confronti dei loro figli Jacques e Gabriella. Ma, ad attirare l’attenzione degli appassionati di moda, è stato soprattutto il look della Principessa. Dismessi gli abiti eleganti e formali che spesso indossa durante gli incontri istituzionali, ha optato per un abbigliamento sportivo che è riuscita a rendere molto chic.

Bellissimo il top: smanicato e a collo alto, con righe celesti verticali su sfondo bianco. Ad impreziosirlo delle borchie in oro appuntate sulle spalle. Charlene di Monaco ha, poi, optato per dei pantaloni color sabbia a vita bassa, delle sneakers bianche con plateau e una borsa di grandi dimensioni.

All’outfit, decisamente casual, la Principessa ha aggiunto solo un orologio e delle perle come orecchini. Molto leggero e luminoso il make-up. Charlene, infatti, ha applicato ombretti dai toni neutri sugli occhi e un bellissimo gloss rosato sulle labbra, semplicemente perfetto per la sua carnagione.

L’accessorio più bello, però, è stato il sorriso genuino della Principessa che, dopo un periodo veramente delicato, può tornare a godere della serenità familiare. Per qualche tempo, infatti, insieme ai figli Jacques e Gabriella, ha vissuto a Roc Agel ed è dovuta restare separata da Alberto II di Monaco, risultato positivo al covid-19. Oggi, i due, sono tornati a vivere insieme e, finalmente, ad abbracciarsi.

La felicità di Charlene è evidente e, al fianco di Alberto II di Monaco e dei suoi due figli, è semplicemente radiosa.