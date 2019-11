Charlene di Monaco sconsolata alla Festa Nazionale. E i gemelli le rubano la scena

editato in: da

Charlene di Monaco alla Festa Nazionale: i gemelli fanno impazzire

Charlene e Alberto di Monaco finalmente ricompaiono in pubblico assieme per la Festa Nazionale che celebra la salita al trono del Principe.

Nel giorno di San Ranieri la famiglia monegasca si riunisce e i Principi compaiono dal balcone del Palazzo, un’occasione speciale anche per vedere quanto sono cresciuti i bebè di Corte. Charlene e Alberto hanno quindi rispettato la tradizione e si sono presentati coi gemelli Jacques e Gabriella che hanno rubato loro la scena. Ma procediamo con ordine.

Dopo l’impegno in Italia per la Croce Rossa, Charlene è tornata al glamour di Montecarlo. Per la festa monegasca si è presentata con un look total white, decisamente minimal e sobrio (lo scorso anno era a lutto). Soprabito, dolcevita, pantaloni, cappello e scarpe bianchi. Al suo fianco Alberto indossa l’alta uniforme. I due quasi non si rivolgono la parola e gli sguardi sembrano non incrociarsi mai.

Lei giustamente si merita il titolo di Principessa triste, perché si limita solo a qualche sorriso composto di circostanza. Glaciale come al solito, pare sciogliersi solo coi figli che a dir la verità non sembrano essere molto felici di partecipare all’evento. Gabriella è graziosissima con l’abitino e il basco rosso, ma proprio non ne vuole sapere di comparire sul balcone e il suo viso sembra voler sfidare mamma e papà. Jacques invece è in uniforme con tanto di piume sul cappello, ma sembra annoiato e sconsolato appoggia il visino sulle mani. Addirittura mamma Charlene deve intervenire per calmare le acque.

Pensare che i gemelli non sono gli unici bambini presenti. Con loro ci sono i cugini, Stefano e Francesco, figli di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, sorvegliati a vista dalla nonna Carolina di Monaco, e poco distante c’è anche India, una delle figlia di Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo.

Alla festa è presente infatti tutta la famiglia monegasca, o quasi. Oltre ai Principi coi gemelli, c’è Stefania di Monaco con il figlio Louis Ducruet e la moglie Marie in celeste, la figlia Camille Gottlieb. Poi Carolina di Monaco con i figli Andrea e Pierre, accompagnati da mogli e figli, e la figlia Alexandra di Hannover.

Ma all’appello mancano Charlotte Casiraghi e il marito Dimitri coi loro figli. La loro assenza non è certo passata inosservata. Quali impegni avrà trattenuto la nipote di Grace Kelly al punto da non presentarsi alla Festa Nazionale del suo Paese?