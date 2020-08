Charlene di Monaco, lo scatto dolcissimo su Instagram: i gemelli Gabriella e Jacques al mare

editato in: da

Sembrerebbe scontato, eppure anche i reali hanno bisogno di passare del tempo in famiglia: non a caso, perfino la Principessa Charlene di Monaco si è concessa un periodo di villeggiatura assieme ai suoi due gemelli Gabriella e Jacques. A testimoniarlo è l’ultimo post della bellissima Principessa su Instagram, dove vengono immortalati in uno scatto dolcissimo proprio i due piccoli della Casa Reale.

Ad essere lì con loro è anche il Principe Alberto di Monaco: secondo le foto pubblicate dal settimanele Oggi, tutta la famiglia si è riunita in Corsica, più precisamente sulla costa di Ricanto, ad Ajaccio, in occasione del nono anniversario di matrimonio dei due principi.

Negli scatti pubblicati dal magazine, Charlene è stata immortalata sulla sua amata tavola da surf, mentre era con la piccola Gabriella, intenta a emulare la mamma in ogni suo gesto.

Ma il magazine non è stato l’unico a divulgare la notizia, poiché non sono mancati anche gli aggiornamenti social da parte di Charlene: dall’11 luglio sul suo profilo ufficiale sono spuntati tramonti incredibili dell’isola francese, che fanno da sfondo alle attività sportive dell’ex miss Wittstock.

D’altronde, Charlene ha sempre amato rifugiarsi in Corsica, soprattutto negli ultimi anni: ha scoperto l’isola quasi per caso, durante uno degli eventi sportivi legati alla sua Fondazione, attiva nella promozione dell’esercizio fisico e della sicurezza in acqua delle generazioni più giovani.

Per questo, Charlene ha scelto questo posto magico per festeggiare con Alberto l’anniversario di matrimonio, che – purtroppo – ha registrato negli anni ben più di un’ombra. Questo, però, non ha intaccato la voglia dell’ex nuotatrice di spendere del tempo con i suoi affetti più cari e con le sue passioni, sopratutto adesso che il peggio sembrerebbe essere passato.

In Corsica, Charlene sembra aver ritrovato il piacere di quand’era una nuotatrice olimpionica: tra tavole da surf, sport in acqua e sfreccianti corse in moto in mare, la Principessa sembra voler trasmettere il suo talento e le sue passioni ai due gemelli, che – proprio nella foto da lei pubblicata – appaiono più che pronti ad affrontare le onde del mare mediterraneo, con tanto di costumini, occhiali da sole davvero adorabili.