Charlene di Monaco ricompare ed è sempre più triste e dimessa

Charlene di Monaco ricompare in Abruzzo senza Alberto

Charlene di Monaco è ritornata in pubblico dopo essere stata lontana dai riflettori per così tanto tempo da suscitare non poche preoccupazioni.

La moglie del Principe Alberto è ricomparsa lo scorso weekend in Abruzzo dove, in qualità di Presidente della Croce Rossa di Monaco, ha inaugurato una scuola antisismica con tanto di taglio del nastro. Nonostante il lungo periodo di riposo dagli impegni di Corte, Charlene è apparsa dimessa sotto tutti i punti di vista.

In Italia è arrivata da sola, senza il marito, col quale è da mesi che non condivide un evento. Non è andata nemmeno in Giappone per l’incoronazione del nuovo imperatore. Charlene si è presentata con un look fin troppo minimal, anzi decisamente sottotono: cappotto grigio, abito scuro, scarpe di vernice nera. I capelli biondo platino, leggermente più lunghi rispetto alle precedenti apparizioni, sono ordinati in un caschetto rigoroso e le labbra, tirate a lucido, sono in primo piano.

La Principessa è atterrata all’aeroporto di Pescara, ad attenderla c’era un elicottero che l’ha portata sul luogo di destinazione. Non ha rilasciato dichiarazioni e si è limitata a svolgere il suo compito di rappresentanza. La Regione l’ha omaggiata con una copia de “La Presentosa”, il gioiello tradizionale abruzzese che le donne indossano in occasioni speciali. Mentre giovani studenti le hanno preparato un buffet con piatti locali, preparati senza usare la plastica.

Charlene si è intrattenuta coi bambini, ha posato con loro ma in tutte le foto pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale del Palazzo monegasco ha sempre lo sguardo triste, spento. Rarissimi sono i cenni di un sorriso. Qualcuno sul profilo social commenta, impietosamente: “Di Principessa ha solo il titolo. Ritocchi a oltranza, look banali, nessun sorriso. Povera Charlene sarà presto dimenticata. E per concludere nessun viaggio ufficiale col Principe Alberto, una coppia che si sgretola”.

A bilanciare questo commento così amaro, i molti complimenti per la sua bellezza e la sua eleganza. Presto la Principessa comparirà insieme a suo marito Alberto, il prossimo 19 novembre è San Ranieri e in quella occasione l’augusta coppia si presenterà al balcone del Palazzo. Forse capiremo se il legame tra lei e il Principe si è definitivamente incrinato.