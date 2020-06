Charlene di Monaco sfoggia un nuovo look, la sua frangia fa tendenza e conquista

editato in: da

La Principessa Charlene di Monaco ha sfoggiato un nuovo look, mostrandosi sempre più bella e raggiante, in un video di ringraziamento per la sua fondazione in Sud Africa, suo paese d’origine.

Nel filmato pubblicato sul profilo Instagram dell’ente benefico, la moglie del Principe Alberto ha scelto di indossare una blusa color avorio senza maniche, arricchita da una spilla, delle semplici perle ai lobi, portando i capelli raccolti e con la frangia, che le regala un aspetto più giovane e sbarazzino.

Il nuovo taglio scelto dona davvero tantissimo alla Principessa: la bionda ex nuotatrice sembra aver guadagnato qualche anno, apparendo radiosa ed elegantissima.

Un cambio di look per Charlene di Monaco, forse per lasciarsi alle spalle mesi non facili: il Principe Alberto II di Monaco e la consorte hanno dovuto vivere separati, per via dell’emergenza sanitaria che ha visto, tra i suoi contagiati, proprio il sovrano.

Charlene di Monaco e i gemelli Jacques e Gabriella si sono infatti dovuti trasferire a Roc Agel, tenuta di campagna dei Grimaldi e luogo di elezione della Principessa consorte.

I tre hanno trascorso le loro giornate senza Alberto, che a quanto pare avrebbe sofferto molto la lontananza dalla moglie e dai figli. Nella tenuta la Principessa e i bambini hanno passato momenti in mezzo alla natura, tanto che sul suo profilo Instagram – in occasione delle festività di Pasqua – ha condiviso degli scatti dei piccoli intenti a fare giardinaggio.

Alberto qualche giorno dopo ha raggiunto la sua famiglia, ovviamente quando le sue condizioni di salute erano ormai ottimali: la coppia si è mostrata in video insieme, mostrando una complicità e una tenerezza a cui non hanno abituato sudditi e fan.

Dopo il periodo di lontananza forzata, Charlene ha ricominciato a condividere degli scatti insieme al marito: l’ultimo risale a inizio giugno, quando la coppia ha posato insieme per promuovere il lancio di una nuova campagna della Princess Charlene Foundation in Sud Africa.

Secondo la cronaca rosa monegasca, il Principe Alberto e la moglie avrebbero ritrovato la complicità di un tempo, e il regnante avrebbe persino riscoperto la gioia di giocare con i suoi bambini. Quel che è certo è che la Principessa in questo periodo appare sempre più raggiante e questo nuovo look lo conferma.