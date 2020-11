Charlene di Monaco incanta alla Festa nazionale. Charlotte Casiraghi grande assente

editato in: da

Charlene di Monaco alla Festa nazionale: il maxi cappotto superlativo e i gemelli birichini

Charlene e Alberto di Monaco, grandi protagonisti della Festa nazionale del Principato di Monaco che si celebra il 19 novembre. La Principessa ha particolarmente affascinato in nero con un soprabito molto particolare, mettendo in ombra tutte le altre. Mentre non è passata inosservata l’assenza di Charlotte Casiraghi, l’unica dei figli di Carolina a non essere presente all’evento.

Anche se l’evento si è svolto in formato ridotto, a causa dell’emergenza sanitaria, Charlene e Alberto di Monaco sono stati perfetti padroni di casa. La coppia insieme agli altri membri della famiglia monegasca hanno assistito alla tradizionale cerimonia nella cattedrale. Per l’occasione la Principessa ha sfoggiato un look nero, anzi il nero e il grigio sono stati i colori dominanti delle mise femminili.

L’outfit di Charlene però ha un tocco in più. La moglie di Alberto si è presentata con un lungo cappotto nero, bordato di fucsia, con maniche aperte lungo i polsi da cui spuntano dei lunghi guanti in tulle nero. Completano il look un cappello basco con veletta che le dona moltissimo, e un paio di orecchini con diamanti e perle che assomigliano moltissimo a quelli indossati da Kate Middleton per il Remembrance Day.

Con lei ci sono anche i figli Jacques e Gabriella, nati nel 2014. I gemelli come sempre sono protagonisti della scena, divertenti e spassosissimi. Gabriella indossa un abitino nero con bordi fucsia, perfettamente coordinato con la mise di sua mamma. Mentre Jacques indossa la divisa militare con tanto di cappello piumato, come papà Alberto. E anche lui non esista a fare il saluto da soldato, come i grandi.

Anche Carolina di Monaco sceglie il nero per il suo tailleur con bordi bianchi come i guanti. E non si preoccupa di nascondere i capelli grigi. Elegantissima come sempre Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, che indossa un classico tailleur nero, come la nuora Alexandra di Hannover porta un cappotto nero. Mentre Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea Casiraghi, preferisce un maxi cappotto grigio come la gonna.

Accessorio del momento è il cerchietto alto in velluto, il sostituto moderno del cappello, reso di tendenza proprio dalle teste coronate come Kate Middleton e ora da Tatiana e Beatrice.

Unica a rompere con la monotonia del grigio-nero, è Melanie Antoinette de Massy, cugina di secondo grado di Alberto di Monaco, che indossa con poco successo un capospalla rosa.

Grande assente alla tradizionale festa monegasca è Charlotte Casiraghi che ultimamente ha disertato tutti gli eventi fondamentali del Principato. Da quando si è sposata con Dimitri Rassam, la figlia di Carolina è sempre più lontana da Monaco e preferisce agli eventi mondani la filosofia.