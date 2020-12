Charlene di Monaco festeggia i suoi gemelli: il compleanno speciale di Jacques e Gabriella

editato in: da

Charlene di Monaco alla Festa nazionale: il maxi cappotto superlativo e i gemelli birichini

Charlene di Monaco inaugura il mese di dicembre sul suo profilo Instagram con un’occasione speciale, che ricade proprio in queste ore: i gemellini compiono 6 anni e mamma Charlene fa loro una dedica affettuosa attraverso un post pubblicato su Instagram.

La Principessa dal 2011 è membro ufficiale della Famiglia Reale, dopo aver sposato il Principe Alberto II di Monaco. Dalla loro unione, che dura dal 2006 e di cui si è parlato molto soprattutto agli inizi, (quando Charlene appariva in pubblico spesso triste e malinconica), sono arrivati nel 2014 Jacques e Gabriella.

L’ex nuotatrice è una mamma orgogliosa e questa non è di certo la prima volta che pubblica degli scatti dei figli sui social. Ha abituato i suoi seguaci a scatti familiari e pieni di amore, come in questo caso, dove si può vedere la famiglia riunita sotto le luci colorate della festa organizzata per celebrare il compleanno dei gemelli. Sul tavolo, una grande torta di compleanno piena di candeline, su cui possiamo immaginare avranno soffiato i due festeggiati, anche se papà Alberto per un attimo sembra intento a rubare la scena.

Charlene, 42 anni compiuti all’inizio del 2020, negli ultimi anni sembra aver trovato la serenità che molto spesso i tabloid insinuavano come mancante nella sua vita: in passato è stata spesso etichettata come la principessa triste che avrebbe addirittura tentato di fuggire da palazzo e da una vita infelice. La maternità però – qualunque fosse la verità – sembra averle dato quella luce capace di oscurare la tristezza.

Nonostante i due bimbi siano gemelli, gli appassionati di dinastie Reali sanno che la piccola Gabriella di Monaco è nata due minuti prima del fratellino gemello Jacques, ed è seconda nella linea di successione al trono di Monaco, dopo il fratello. I ruoli e gli impegni per loro sono ancora faccende lontane, considerando la loro giovane età: è ancora il momento dei giochi e dei festeggiamenti in famiglia, proprio come due bimbi qualsiasi di 6 anni.

Nelle foto dai mille colori pubblicate da Charlene su Instagram, i gemellini appaiono in abiti informali e divertenti, proprio come due bimbi, sicuramente fortunati, festeggiano il loro compleanno accanto a mamma e papà, circondati da regali e dolci.