Charlene di Monaco è triste anche a Natale. E con Alberto cala il gelo

Charlene di Monaco torna in pubblico al fianco di suo marito Alberto per la tradizionale consegna dei doni di Natale, in quanto madrina della Croce Rossa.

La Principessa però appare più triste che mai. Neanche la stretta di mano a Babbo Natale, i balli tradizionali e l’incontro coi bambini, le fanno cambiare umore. A malapena accenna a un sorriso quando una bimba le porge un bouquet.

La gioia del Natale non sembra coinvolgere Charlene e con Alberto è gelo. I due non si guardano mai negli occhi, svolgono il loro compito istituzionale con compostezza come alla Festa Nazionale, senza far trapelare alcun tipo di emozione. Pensare che si vociferava di una seconda gravidanza della Principessa.

La dolce attesa però non trova alcuna conferma ufficiale e nemmeno è avvalorata da curve sospette. Charlene sfoggia nello stesso giorno due look differenti, ma di un pancino arrotondato nemmeno l’ombra.

L’outfit mattutino, più formale, prevede un lungo abito bordeaux che accarezza il corpo. Completano il look stivaloni dello stesso colore e una lunga collana d’oro. Charlene commette un errore non trascurabile nel make up. Sceglie un rossetto troppo scuro che dà un effetto esagerato sulle labbra.

Per lo spettacolo all’aperto nel pomeriggio, opta per un look più casual: dolcevita nero, pantaloni skinny e soprabito fantasia.