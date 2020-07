Charlene di Monaco, anniversario sottotono. E lei rinuncia al regalo di Alberto

editato in: da

Charlene di Monaco svela il suo dramma: perché è sempre triste

Charlene e Alberto di Monaco festeggiano 9 anni di matrimonio. I due convolarono a nozze il primo luglio 2011, lo stesso anno di William e Kate Middleton. Non sono mancate ombre sulla loro unione, sebbene abbiano sempre cercato di tenere sotto controllo i pettegolezzi.

Voci che per altro si insinuarono già prima delle nozze, quando la bella Charlene fuggì misteriosamente a poche ore dalla cerimonia. Nemmeno l’arrivo dei gemelli, Jacques e Gabriella, 5 anni fa ha messo del tutto a tacere i rumors di crisi nella coppia, al punto che i due vivrebbero separatamente dal 2015. Anche se i due sono stati divisi forzatamente a causa della quarantena cui si è dovuto sottoporre il Principe. Ma questa è un’altra questione.

Charlene, dopo Grace Kelly, è la prima ad aver assunto il titolo di Principessa di Monaco, ma nemmeno questo onore le ha cancellato quell’aria triste e imbronciata che da sempre la caratterizza. Anche recentemente quando è apparsa in pubblico insieme al marito e ai figli con un nuovo look per la Festa di San Giovanni. Sul balcone Charlene e Alberto sono separati dai gemelli e nemmeno si scambiano uno sguardo.

Dunque, anniversario sottotono per i Principi di Monaco che non hanno in programma alcuna celebrazione pubblica. Tra l’altro recentemente Charlene ha deciso di rinunciare a un regalo di Alberto che le è particolarmente caro. Ha deciso infatti di sostenere la campagna #StrongTogether a favore del Sudafrica, dando in beneficenza un prezioso dono di suo marito. Si tratta della Tesla Model S P85 che Alberto le comprò nel 2015. Un’auto cui Charlene è molto legata e con la quale gira la Costa Azzurra.

“Un regalo molto speciale che tiene nel suo cuore”, commenta il magazine Closer, malgrado ciò ha deciso di separarsene per una buona causa: salvare delle vite, donando oggetti che hanno un alto valore personale. Come è noto, Charlene ha una grande passione per le automobili. È molto amica di Charles Leclerc, pilota della Ferrari, e nonostante l’emergenza sanitaria non è mancata all’appuntamento virtuale di Le Mans.