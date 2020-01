Charlene di Monaco alla Festa della Patrona: i gemelli sono tremendi

editato in: da

Charlene di Monaco alla festa di Santa Devota: i gemelli le rubano la scena

Charlene di Monaco torna in pubblico per le celebrazioni di Santa Devota, la patrona del Principato.

Con lei ci sono suo marito Alberto e i figli, Jacques e Gabriella, che non sono catalizzano l’attenzione di tutti, ma si dimostrano delle piccole pesti. L’ultima volta che erano comparsi tutti e quattro in pubblico fu lo scorso novembre, in occasione della Festa Nazionale.

I gemelli, nati il 10 dicembre 2014, sono davvero scatenati, tanto che Charlene fatica a tenerli a bada e a un certo punto deve perfino intervenire il Principe a redarguirli. In particolare, durante il tradizionale falò, Alberto si vede costretto a inginocchiarsi sul selciato per calmare Gabriella. Insomma, i due bimbi sono davvero tremendi, ma nel contempo irresistibili.

Charlene e Alberto, che durante la cerimonia sono stati fianco a fianco, non li perdono di vista nemmeno un attimo e loro si scatenano, mostrando di avere una grande complicità. Gabriella si diverte un mondo con Jacques: ridono insieme, si parlano nell’orecchio e sono affascinati dallo spettacolo.

Come da tradizione, i gemelli che compiranno 6 anni il prossimo dicembre, già sfoggiano un certo stile: lei indossa un cappotto rosso e una sciarpa nera e tra i capelli un cerchietto di brillantini, lui ha un cappotto scuro e dei pantaloni da marinaretto. Sono davvero eleganti.

Mamma Charlene supervisiona poco distante, avvolta in un elegante cappotto blu di Louis Vuitton da cui spunta un dolcevita beige. E per una volta lascia quell’aria triste che la caratterizza. Certo, non sorride mai apertamente ma non passa inosservata la dolcezza con cui guarda i suoi bambini. Tempo fa era circolata la voce di una nuova gravidanza della Principessa, ma i rumors non hanno trovato conferma.

Di certo, la moglie di Alberto adora di più fare la mamma che la Principessa e in un’intervista dello scorso novembre ha dichiarato: “Quando sono sola con loro, i bambini litigano per chi andrà a dormire con la mamma. Adorano arrampicarsi sul nostro letto e all’improvviso siamo tutti stretti”. E ha aggiunto: “È meraviglioso seguire la loro evoluzione e accompagnarli nel loro cammino”.

I bambini hanno fatto una dolce sorpresa alla madre, cantandole “buon compleanno” per i suoi 42 anni, compiuti il 25 gennaio. Il tenero video è stato condiviso sul profilo Instagram ufficiale di Charlene.