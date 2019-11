Charlene e Alberto di Monaco copiano Harry e Meghan: la foto su Instagram

editato in: da

La Festa Nazionale a Monaco è un momento molto sentito. Un’occasione importante durante la quale la famiglia reale si riunisce per celebrare San Ranieri e per partecipare a tutti gli eventi organizzati per l’occorrenza. Da Charlene a Carolina, continuando con Stephanie e Beatrice, fino a Pierre e Alberto: tutti presenti, o meglio quasi tutti, per festeggiare una data tanto importante.

E proprio in questa occasione, Charlene è tornata a mostrarsi in pubblico insieme al marito Alberto II e ai piccoli gemelli che da subito hanno conquistato la scena. Fredda e distaccata, con il suo atteggiamento Charlene non fa che alimentare le tensioni già esistenti con la cognata Carolina, attirando su di sé giudizi tutt’altro che positivi. Da tempo, la principessa fa parlare a causa di questo suo comportamento così particolare, quasi come fosse lontanissima da tutto ciò che la circonda. E sembra sempre più evidente il gelo che c’è tra le due cognate, immortalate fianco a fianco eppure molto distanti.

Decisamente più interessata a fare la mamma piuttosto che ad ottemperare agli impegni istituzionali, Charlene questa volta ha fatto un’eccezione. D’altronde, l’occasione è davvero importante. E così, al fianco di suo marito, il principe Alberto II, la principessa consorte è tornata ad apparire in pubblico. Bellissima con un lungo cappotto bianco, Charlene risplende nonostante la tristezza che sembra aleggiarle attorno. Ma è un dettaglio che ha sorpreso tutti, e che sta facendo chiacchierare sui social.

L’account Instagram ufficiale della casa reale monegasca ha infatti pubblicato alcune bellissime foto scattate durante la Festa Nazionale, e ce n’è una che ricorda uno scatto “rivale”. Stiamo parlando di quella in bianco e nero in cui si vedono Charlene e Alberto di Monaco di spalle, lui con la mano sulla schiena di lei, affacciati dal balcone del Palazzo dei Principi. I più attenti “royal watchers” avranno riconosciuto una foto molto simile, quella pubblicata tempo fa da un’altra famiglia reale molto famosa.

Harry e Meghan, come cartolina di Natale per il 2018, avevano condiviso uno scatto in bianco e nero: i due coniugi, abbracciati e di spalle, ammirano uno spettacolo pirotecnico. Si trattava di una foto inedita del loro matrimonio, pubblicata dopo tanti mesi per la gioia dei fan. E oggi quella stessa foto non può che tornarci alla mente, osservando quella che ritrae Charlene e Alberto di Monaco. Sarà solamente una coincidenza, oppure hanno approfittato dell’occasione perfetta per regalare ai sudditi un ritratto destinato a diventare virale?