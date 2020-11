Carolina e Charlotte di Monaco: il dolce paragone con Grace Kelly

editato in: da

Grace Kelly, storia di una Principessa

In una lunga intervista concessa a Madame Figaro, mamma e figlia si raccontano come raramente hanno fatto fino ad ora: Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi, in una piacevole chiacchierata rilasciata al quotidiano francese, hanno toccato diversi temi e sarebbe stato praticamente impossibile non parlare di Grace Kelly.

Dai social network al movimento #meetoo, dalla famiglia alla femminilità, due generazioni a confronto durante la doppia intervista: quella di Carolina, classe 1957, Principessa di Hannover, madre di Charlotte, Andrea e Pierre e Alexandra, cresciuta con la rigidità di quel tempo e con una mamma dal calibro di Grace Kelly, e la generazione più recente di Charlotte Casiraghi cresciuta, invece, frequentando una scuola pubblica in campagna, col mito intramontabile della nonna attrice.

Nonostante le origini legate al mondo del cinema, Carolina di Monaco ha confessato che quello è un mondo che conosce poco e con cui non sente di avere grosse affinità, la sua cultura cinematografica si ferma agli anni ‘80, è però Charlotte a regalare un insolito punto di vista su mamma Carolina, confessandole che:

Quando guardo i film di mia nonna, vedo in lei la tua grazia, la tua disciplina e anche il tuo mistero.

Charlotte conosce perfettamente l’eredità custodita nel suo DNA, fatta di storie di donne importanti come sua nonna Grace Kelly, che per amore e per la vita a Corte abbandonò il mondo del cinema, fece in tempo però a vincere un Oscar come miglior attrice nel 1955, prima di sposare Ranieri III di Monaco nel 1956.

Charlotte Casiraghi è una mamma moderna di due bambini: Raphaël e Balthazar, il primo avuto da Gad Emaleh, il secondo invece avuto dal marito Dimitri Rassam. Bellissima nei suoi lineamenti perfetti, Charlotte durante l’intervista ha raccontato quanto sia difficile essere una donna oggi, difendere la propria femminilità e fare i conti con l’attuale idea di bellezza a cui ogni donna è costantemente esposta.

Carolina e Charlotte sono due donne di due generazioni diverse, legate dalle origini: a trentotto anni dalla sua morte avvenuta a causa di un tragico incidente stradale nel 1982 che il mondo intero ricorda, la Principessa Grace è ancora in grado di far sognare.