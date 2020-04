Carlo e Camilla festeggiano 15 anni di matrimonio alle spalle di Diana

editato in: da

Camilla Parker Bowles, da amante di Carlo d’Inghilterra a futura regina

Carlo e Camilla festeggiano 15 anni di matrimonio. Sono infatti convolati a nozze il 9 aprile 2005 dopo una tormentata storia di amore e tradimenti.

Ormai, i sudditi, la Famiglia Reale e William e Harry hanno accettato Camilla come consorte di Carlo, anzi i figli del Principe non si sono mai opposti alle nozze del padre, ma l’ombra di Diana non è mai venuta meno.

Quest’anno poi l’anniversario dei Duchi di Cornovaglia arriva in un momento molto difficile a causa dell’emergenza sanitaria. Carlo è da poco guarito dal coronavirus ed è uscito dall’isolamento da pochi giorni, giusto in tempo per ricongiungersi con la sua dolce metà.

I due hanno comunque voluto celebrare questa data a loro così cara, condividendo sul profilo Instagram di Clarence House una foto, scattata la mattina dell’8 aprile, a Birkhall, nella loro tenuta scozzese. Carlo e Camilla sono seduti l’uno accanto all’altra in abiti sportivi – lei in jeans, lui coi pantaloni di velluto a coste – sorridono all’obiettivo e tengono tra le braccia i loro amati cagnolini, i Jack Russell, Beth e Bluebell, entrambi trovatelli, salvati dalla Battersea Dogs and Cats Home, di cui la Duchessa è patrona.

Nella foto si nota che Carlo ha un cerotto sul dito medio, ma Clarence House non ha voluto commentare.

Kate Middleton e William hanno voluto esprimere i loro auguri alla coppia, condividendo sulla loro pagina Twitter la foto di Carlo e Camilla, mentre di Harry e Meghan non si hanno tracce. I Sussex hanno chiuso i loro profili social in attesa di aprirne di nuovi, dedicati alla loro impresa, l’Archiewell.

Come è noto, l’amore di Carlo e Camilla è stato per molti anni infelice e nascosto. C’erano troppe persone ad affollare il loro rapporto, il marito di lei, Andrew Parker Bowles, e la moglie di lui, Diana. La Principessa soffrì molto per i continui tradimenti di Carlo, di cui era perfettamente a conoscenza. Ma ci fu un momento preciso in cui Lady D ebbe chiaro che il marito aveva una relazione con Camilla, come scrive Andrew Morton, autore della biografia, Diana, her true life.

I Principi del Galles erano in vacanza su uno yacht coi figli William e Harry. Carlo e Diana dormivano in cabine diverse e facevano vite separate anche in barca. Una sera Lady D alzò il ricevitore per fare una telefonata e sorprese il consorte immerso in una lunga chiacchierata con la sua amante, Camilla. Da allora, la Principessa triste non ebbe più dubbi: Carlo amava un’altra donna.