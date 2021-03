Carlo e Camilla mettono da parte Meghan e Harry e volano in Grecia

editato in: da

Camilla incanta la Grecia, tutti i look della visita ufficiale con Carlo

Carlo e Camilla hanno deciso di mettere da parte gli screzi con Harry e Meghan e di focalizzarsi sul lavoro. Provvidenziale la visita ufficiale organizzata in Grecia per celebrare i 200 anni dalla liberazione dall’Impero Ottomano del 1821.

Il Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia hanno avuto la possibilità di lasciare Londra, dopo un anno di viaggi annullati a causa della pandemia, che ha costretto anche loro a cancellare diversi eventi. La partecipazione alla ricorrenza greca, però, potrebbe rappresentare un cambio di rotta, con l’intenzione di ripartire e ricominciare a dedicarsi agli impegni ufficiali, anche per scacciare via i gossip relativi all’intervista rilasciata dai Duchi di Sussex, che continua ad avere i suoi strascichi.

Carlo e Camilla sono stati accolti in Grecia dal Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis e dalla Presidente Katerina Sakellaropoulou e hanno fatto le veci della Regina. Ospite nella residenza presidenziale per una cena di Stato, la coppia è apparsa rilassata nonostante l’occasione formale.

A stupire è stata la Duchessa di Cornovaglia, che ha sfoggiato una serie di look particolarmente eleganti e tutto sommato sobri rispetto ad altre occasioni in cui aveva osato con colori sgargianti. Questa volta Camilla si è mantenuta sempre sulle tonalità del blu e dell’azzurro, forse anche per rendere omaggio ai colori del Paese che la ospitava. Tra spolverini e abiti a tunica (che potete ammirare nella gallery), la consorte del Principe è riuscita a lasciare a bocca aperta e ad affiancare il marito quasi oscurandone la celebrità.

“Mia moglie e io non potremmo essere più onorati di essere tornati in Grecia, che occupa un posto speciale nel mio cuore – ha detto il Principe di Galles in un discorso – Dopo tutto la Grecia è la terra di mio nonno, dove è nato mio padre quasi 100 anni fa, nel centesimo anniversario dell’Indipendenza”.

Dopo le rivelazioni di Meghan nell’intervista con Oprah Winfrey tutta la Famiglia Reale è impegnata nel tentativo di andare avanti senza lasciarsi andare a commenti che potrebbero riaccendere la miccia. Già nei giorni scorsi Carlo e Camilla avevano attirato l’attenzione su di loro pubblicando una foto che li vede in abiti sportivi e in un momento di tenerezza, per distogliere l’attenzione, almeno per un momento, dai gossip che li circondano.