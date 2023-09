Camille Claudel, storia di un’artista tra genio e follia

Fonte: Getty Images

C’è qualcosa che colpisce e che travolge quando si osservano le (pochissime) foto di Camille Claudel. Ce n’è una, in particolare, che la ritrae quando era giovane e che la mostra con lo sguardo fisso dentro l’obiettivo, quasi a volerlo trafiggere, con gli occhi grandi, carichi tanto di malinconia e tristezza quanto di audacia e determinazione. E forse sono queste le parole che meglio descrivono questa artista, a lungo rimasta all’ombra: malinconia, tristezza, audacia, determinazione, insieme a passione, quella passione che ha permeato buona parte della sua esistenza.

Per tutta la sua vita, Camille Rosalie Claudel è stata una straordinaria scultrice e, metaforicamente, è stata anche un’equilibrista: ha camminato in punta di piedi sul filo sottile della sua vita, durata 79 anni e sempre sospesa su un baratro oscuro che la spaventava e la attirava a sé, creando una sofferenza che è riuscita a tradurre in opere magistrali.

L’infanzia, l’assenza d’amore e l’argilla

La prima tragedia della vita di Camille avviene quando lei non esiste ancora: i suoi genitori, Louis-Prosper Claudel e Louise-Athanaïse Cécile Cerveaux danno alla luce uno splendido bambino che però, nel giro di 16 giorni, morirà. Banchiere lui, casalinga proveniente da una famiglia di agricoltori e preti cattolici lei, Louis e Louise impregnarono di dolore la scelta di avere immediatamente un altro figlio che, però, deluse le loro aspettative: nacque donna. Era proprio Camille, che per la coppia non riuscirà mai a essere neanche lontanamente paragonabile a quel primo bimbo perduto così in fretta.

Camille cresce ricevendo poco affetto: i suoi genitori sono impegnati a cercare un nuovo figlio maschio, mentre la bambina cerca delle certezze che non avrà mai. La famiglia cambia persino casa, sradicando la piccola da Fère-en-Tardenois, dove era nata. Passano quattro anni e Louis e Louise hanno l’agognato figlio maschio, cosa che segnerà ancor più negativamente l’infanzia di Camille. La bambina non trova rifugio neanche nelle amicizie, perché la famiglia continua a spostarsi: prima a Bar-le-Duc, poi a Nogent-sur-Seine.

Proprio a Nogent-sur-Seine, mentre frequentava la scuola media, Camille scoprì quella che sarebbe diventata la sua passione più grande: la scultura. Iniziò infatti lavorare l’argilla, realizzando forme umane che lasciavano di stucco le sue insegnanti. Purtroppo, ancora una volta, Camille si trasferirà e la sua vita cambierà, ma a questo punto l’arte fa talmente tanto parte di lei da convincerla a non abbandonarla più, per nessuna ragione al mondo.

Il talento, il percorso artistico e la storia con Rodin

Il rapporto tra Camille e i suoi genitori cambia. Con la madre si crea una frattura irreparabile, resa sempre più grave dalla passione artistica di Camille che la donna non solo non condivide, ma si ostina a non accettare ritenendola poco signorile e osteggiandola quanto poteva. Il padre, invece, iniziò a guardare alla figlia con occhio diverso: riconobbe in effetti il talento della ragazzina e decise di rivolgersi a un vicino artista, Alfred Boucher, che non solo confermò il suo talento ma disse alla famiglia Claudel di incoraggiare la figlia il più possibile.

Camille studia, impara, apprende: vorace e desiderosa di migliorare, lavora con altri scultori, tra cui Jessie Lipscomb , Emily Fawcett e Amy Singer. L’amicizia con quest’ultima sarà decisiva: il padre della Singer era proprietario di una fonderia e Camille si approccia così alla lavorazione del bronzo, che diventerà un’altra delle sue passioni, nonché cifra stilistica. Claudel lavora sempre sotto l’ala di Alfred Boucher, diventato suo mentore, ma a un certo punto quest’ultimo dovette trasferirsi a Firenze. Prima di partire, però, Boucher chiese a un collega di prendersi cura della sua allieva: si trattava di Auguste Rodin.

Fra Rodin e Camille scoppia una passione tanto incontenibile quanto tumultuosa. Lui non voleva lasciare la compagna Rose Beuret, ma correva sempre da Camille. Ciononostante loro relazione era praticamente alla luce del sole, tanto da preoccupare la famiglia di Camille e da rendere ancora più ostile la madre, che continuava a condannare la sua primogenita per quelle che a suo parere erano scelte inutili e sconsiderate. Camille ebbe anche un aborto, dopo il quale decise di chiudere la relazione con Rodin.

La salute mentale, i tormenti e la morte

Tuttavia, la fine della loro relazione intima diede non pochi problemi a Camille, che per via dei tempi doveva comunque dipendere dall’artista per essere tenuta in seria considerazione. Questo peggiora lo stato della sua salute mentale: la Claudel era già una donna tormentata, segnata dal terribile rapporto di rifiuto con la madre e dalle altalenanti attenzioni di Rodin. Pare, così, che nel 1905 abbia manifestato segni di paranoia e schizofrenia.

Il 10 marzo 1913, su richiesta del fratello minore Paul, Camille fu ammessa all’ospedale psichiatrico di Ville-Évrard a Neuilly-sur-Marne. In manicomio Camille continuava a scolpire e i medici la trovavano serena, pertanto hanno più volte chiesto a Paul e alla madre Louise di portarla via di lì, ma i due si sono nettamente rifiutati. Intanto il padre, l’unico con cui Camille aveva stretto una sorta di rapporto, era morto e non poteva più aiutarla.

Camille passò ben 30 anni in manicomio, nonostante lo staff medico abbia consigliato più volte, sia via lettera sia nell’occasione delle rare (solo 7) visite del fratello Paul, di reintegrarla nell’ambiente familiare. La madre non andrò mai a trovarla e gli amici che invece la visitavano sostenevano che non la scultrice non sia mai stata pazza. Camille, purtroppo, morì il 19 ottobre, reclusa e sola, dopo un mese passato a soffrire per una devastante malattia terminale: nessuno della famiglia fu presente al funerale.

Nessuno, per molto tempo, ha saputo nulla di lei: oggi la conosciamo perché un professore di Storia, studiando la storia di Paul Claudel (che divenne poeta e diplomatico) decise di indagare su di lei, ritrovando documenti, lettere e cartelle cliniche.