Camilla compie gli anni: il messaggio segreto per la Regina. Kate Middleton la omaggia

editato in: da

Camilla Parker Bowles compie 73 anni. È nata infatti il 17 luglio 1947. Per l’occasione la Duchessa di Cornovaglia ha pubblicato una foto ufficiale che nasconde un messaggio segreto per la Regina Elisabetta. Mentre Kate Middleton si affretta a renderle omaggio.

Camilla ha condiviso sulla pagina Twitter ufficiale un suo nuovo ritratto per celebrare il compleanno. La moglie di Carlo è immortalata nel giardino di Clarence House, sorride all’obiettivo e indossa un abito blu elettrico. La scelta del look non è casuale. Come è noto, spesso le donne della Famiglia Reale lanciano speciali messaggi attraversi i loro abiti. E anche Camilla sembra sfruttare questa tecnica nella foto per il suo genetliaco.

Infatti, il blu è il colore preferito di Elisabetta ed è legato alla storia della Monarchia britannica. Dunque, la Parker Bowles sembra dire, piuttosto chiaramente, che è pronta a salire al trono come Regina consorte di Carlo. Anche lo sguardo confidente e sereno indica la sicurezza e la pacatezza con cui Camilla si appresta a indossare la Corona, sebbene solo come moglie del Principe del Galles.

Ma in particolare è proprio il blu a indicare la volontà di sottolineare il legame con la Monarchia. Quel colore è stato spesso scelto da Elisabetta per eventi di prestigio ed esiste una tonalità definita “royal blue” creata apposta per la Regina Carlotta (1744-1818). Insomma, Camilla sembra voler lanciare un chiaro messaggio alla Sovrana. Ma anche alla Corte che ancora oggi fatica ad accettarla malgrado sia sposata con Carlo da 15 anni. E non è un caso che ancora oggi sia chiamata Parker Bowles, cognome del suo ex marito, e non semplicemente Lady Camilla.

La Duchessa di Cornovaglia ormai è abituata. Quando c’era Diana, era nota come “il Rottweiler”, quindi le sottili frecciatine di Palazzo non la mettono certo in difficoltà. D’altro canto, Elisabetta non sembra essersela presa per quel messaggio cifrato e sul profilo Twitter della Royal Family fa gli auguri alla nuora con una foto in cui sorride con lei, tanto la sua ascesa al trono sarà inevitabile a meno che Carlo decida di abdicare.

Intanto anche Kate Middleton e William si affrettano a omaggiare la moglie di Carlo. Sulla loro pagina Twitter invece compare lo scatto di qualche mese fa che ritraggono i Duchi di Cambridge e i Duchi di Cornovaglia in un raro evento insieme. Kate e Camilla non sempre sono andate d’accordo e in passato si è parlato di qualche rivalità tra loro e di un piano della Parker Bowles per scoraggiare William dal sposare Lady Middleton. Ma le due donne, con abile diplomazia, sono riuscite a convivere per anni senza reali problemi.