Camilla compie 72 anni. Kate e Meghan la ignorano e spunta l’ombra di Diana

Camilla Parker Bowles, da amante di Carlo d’Inghilterra a futura regina

Camilla Parker Bowles compie 72 anni, è nata infatti il 17 luglio 1947.

Per lei un compleanno sottotono, per niente celebrato dalla Famiglia Reale. Kate Middleton, Meghan Markle e rispettivi consorti sembrano essersi dimenticati dell’augusto genetliaco o per lo meno non è tra le priorità della loro agenda, dato che sulle loro pagine social ufficiali non è ancora comparso un messaggio di auguri. In fondo, Camilla è pur sempre la matrigna di William e Harry e la donna che ha stregato il cuore di Carlo col quale pare abbia perfino un figlio segreto.

I Principi, sebbene legatissimi alla madre Diana, hanno imparato ad accettare la presenza di Camilla a Palazzo, diventata moglie di Carlo nel 2005. Anche Kate e Meghan si sono adeguate e almeno pubblicamente pare che tra le tre donne non ci siano particolari rivalità, sebbene voci maligne parlino di una tiepida gelosia della Bowles nei confronti di Lady Middleton, dato che entrambe sono destinate a diventare Regine consorti. Anche i sudditi ormai si sono abituati a vedere Camilla come la sostituta di Diana.

Ma lo spettro di Lady D non si dissolve mai. In concomitanza col compleanno di Camilla, spuntano nuove rivelazioni sulla Principessa triste e l’ex marito che gettano una nuova ombra sul triangolo amoroso più famoso degli anni ’80.

Secondo il biografo Anthony Holden, quando Carlo capì che non avrebbe mai potuto sposare Camilla, decise di compiere il grande passo con Diana. E, ironia della sorte, il Principe avrebbe chiesto la mano della futura Principessa del Galles proprio nel giardino della casa di Parker Bowles, divenuto nel frattempo marito di Camilla.

La rivelazione pare però non essere supportata da prove sufficienti. Sta di fatto che Camilla dovrà sempre fare i conti con Diana che sembra l’avesse soprannominata rottweiler durante la relazione clandestina col Principe. Ma la Bowles ormai si è abituata alla presenza ingombrante della rivale, nonostante sia prematuramente scomparsa nel 1997.

Lei si gode la vita accanto al suo grande amore, Carlo, un giorno probabilmente siederà sul trono d’Inghilterra, è accettata a Corte e dai figli e nipoti di Diana. Dunque, ha poca importanza se Kate, Meghan e la Famiglia Reale ignorano il suo compleanno. Lei è in Cornovaglia, in visita ufficiale, con suo marito, dove è stata accolta con benevolenza dai sudditi che le hanno recapitato perfino un biglietto d’auguri.