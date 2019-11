Camilla colpita da infezione respiratoria: i medici ordinano riposo assoluto, Meghan preoccupata

editato in: da

Paura per Camilla che è stata colpita da un’infezione respiratoria e costretta a disertare un evento con Meghan Markle e Harry. L’annuncio è arrivato da Clarence House secondo cui i medici britannici avrebbero ordinato alla moglie di Carlo riposo assoluto in attesa che la sua salute migliori.

Nel comunicato si legge che “i medici le hanno detto di cancellare gli impegni” e di rimanere a casa, imponendole di non partecipare alla cerimonia per la commemorazione dei caduti nel Campo della Rimembranza dell’Abbazia di Westminster dove si sarebbe dovuta recare con Meghan Markle e Harry. La duchessa di Cornovaglia ha 72 anni e, come hanno fatto notare i media britannici, un problema respiratorio a quest’età non va sottovalutato perché potrebbe trasformarsi in qualcosa di più grave.

Per questo la moglie di Carlo d’Inghilterra resterà nella sua dimora in attesa di essersi ripresa del tutto, solo allora apparirà nuovamente in pubblico. Solo qualche giorno fa la duchessa aveva partecipato a un evento e il suo sorriso non faceva sospettare l’esistenza di una malattia che, a quanto pare, è stata scoperta dai lungimiranti medici di Corte.

Ora non resta che attendere che la Parker Bowles si riprenda. Di certo l’infezione respiratoria e l’imposizione dei dottori suscitano preoccupazione. In particolare in Meghan Markle che avrebbe dovuto avere al suo fianco proprio Camilla. Anche i sudditi britannici sperano che la Duchessa si riprenda presto dimostrando quanto la situazione sia cambiata da trent’anni fa quando lei era “solamente” la nemica di Lady Diana.

Gli inglesi non hanno mai dimenticato Diana, ma con il tempo hanno accettato Camilla che è riuscita nell’impresa di farsi apprezzare anche dalla Regina Elisabetta. Mai sopra le righe e sempre un passo indietro, la Parker Bowles non ha mia cercato di sostituire Lady D, ma si è fatta apprezzare per la sua morigeratezza e discrezione. Nonostante ciò i nemici per lei a Corte non sono mai mancati. Il più illustre? Kate Middleton. Secondo alcune indiscrezioni infatti Camilla avrebbe tentato di sabotare le nozze con William, infastidita dalle origini umili della duchessa di Cambridge e lei non l’avrebbe mai perdonata.