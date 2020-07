Brigitte Trogneux ricompare e parla della sua vita accanto a Macron

editato in: da

Brigitte Macron: segreti di bellezza, look e vita privata

Figura sempre presente, eppure molto discreta, nella vita pubblica del Presidente della Repubblica francese, Brigitte Macron non ama essere al centro dell’attenzione, nonostante talvolta sia inevitabile che gli occhi puntino tutti su di lei. E in una rara intervista, si racconta a cuore aperto, parlando anche del suo futuro con Emmanuel Macron.

Da alcuni anni, Brigitte risponde al titolo di First Lady. Ma il ruolo che sente più adatto per sé è quello di stare semplicemente accanto al marito: “Non amo essere chiamata ‘Première Dame’, preferisco ‘moglie del Capo dello Stato'” – rivela in un’intervista rilasciata recentemente alla radio pubblica France Info, ripresa anche da Il Corriere della Sera. La signora Macron, come lei stessa racconta, non si esime mai dal sostenere suo marito Emmanuel: “Il solo modo di non essere importuna, per me, è di aiutare”. E così, l’abbiamo vista in prima fila in attività lodevoli come il suo impegno nel ruolo di presidente della Fondazione degli Ospedali di Parigi.

Agli eventi pubblici del Presidente della Repubblica, d’altronde, cerca di essere sempre presente. In più occasioni ha partecipato agli incontri istituzionali, come quelli con Donald e Melania Trump o con Re Felipe VI e Letizia di Spagna, tuttavia preferisce rimanere il più possibile lontano dalle luci dei riflettori: “È la vita che ho scelto di condurre per 5 anni, quindi lo faccio. E lo faccio con il cuore“. Proprio in queste settimane si è parlato della sua lontananza da quella che dovrebbe essere la vita pubblica di una First Lady, sebbene ciò non sia altro che la conferma del ruolo che ha sempre voluto avere accanto a suo marito. Nel rilasciare questa intervista, in effetti, sembra voler proprio ribadire la sua presenza defilata, a favore di una vita privata che cerca di godersi appieno.

“Abbiamo costruito una vita di coppia semplice all’Eliseo” – rivela Brigitte – “Abbiamo un appartamento privato dove nessuno può entrare. Cerchiamo di preservare la nostra sfera privata, per me sarebbe stato insopportabile, altrimenti”. Infine, un accenno al suo futuro accanto ad Emmanuel Macron: “Vivo risolutamente nel presente, ma non sono preoccupata per il futuro. Lui è un uomo solido, estremamente rassicurante ed estremamente gentile. Sono molto fortunata ad essere sposata con un uomo come lui, ne ho la certezza ogni giorno da più di vent’anni”.