Berniece Miracle, la sorellastra di Marylin che volle raccontare di lei al mondo

Fonte: Getty Images Berniece Baker, sorellastra di Marylin Monroe

C’era una volta Marylin Monroe. Ma non la Marylin che tutti conosciamo, sensuale e provocante, con i capelli biondo platino a incorniciare un viso iconico. No, c’era una volta Marylin raccontata dalla sua sorellastra, in maniera inedita e accorata. Sì, perché Marylin aveva una sorellastra cui, per altro, era anche affezionata. Il suo nome era Berniece Baker ed è stata proprio lei a restituire il ritratto più dolce dell’attrice e icona mondiale.

Nella prima parte della loro vita, Berniece e Marylin non ebbero molto in comune. Erano quasi delle estranee, per via della loro infanzia e per il boom della Monroe, che viaggiava sempre. Tuttavia, negli ultimi anni di vita di Marylin, le due presero a vedersi con regolarità e a dimostrarsi reciproca vicinanza. Ed è questa vicinanza che sottolinea l’importanza di Berniece nella vita della Monroe.

Berniece e Marylin: stessa madre, infanzia diversa

La storia di Berniece parte nel 1919, quando il padre, Jasper Baker, incontra la madre, Gladys Pearl. La madre di Berniece (che sarà poi anche la mamma di Marylin) non è una vera madre: è assente, spesso non presente a sé stessa. La sua salute mentale è precaria e, dopo pochi anni, lei e Jasper divorziano. Preoccupato dalle condizioni della donna, Jasper decide di prendere Berniece e il fratello, Robert, e portarli nel Kentucky.

La decisione di Jasper fu, probabilmente, ciò che rese Berniece meno fragile di Marylin. Suo padre cercò di regalare a lei e al fratello un’infanzia il più possibile serena, nonostante l’assenza della figura materna pesasse, e non poco. Frattanto Gladys Pearl si risposò ed ebbe una figlia: Norma Jean, ovvero Marylin.

Né Berniece né Jasper, né tanto meno Robert (che poi morì di insufficienza renale) avevano idea della sua esistenza. Solo quando Berniece si sposò e rimase incinta della sua prima e unica figlia, Mona, la madre Gladys la informò di avere una sorella. Frastornata, Berniece fece di tutto per avere un rapporto con lei.

La corrispondenza e l’incontro

Ai tempi Marylin aveva solo dodici anni e né lei né Berniece potevano sapere che sarebbe diventata una stella. Tra le due iniziò uno scambio di lettere, sporadico ma costante, accompagnato anche da cartoline e fotografie. Si trattava per lo più di lettere formali, ma comunque piene di affetto. Per entrambe sapere di avere una sorella era un modo per esorcizzare l’assenza/incostanza della madre Gladys.

Fonte: Getty Images

Ciononostante, Marylin non incontrò Berniece fino a quando non fu adulta e, nonostante l’entusiasmo iniziale, non ci furono nel breve periodo grandi occasioni di vicinanza. Berniece aveva un marito e una figlia, lavorava in un teatro a Venice come contabile e costumista e non aveva modo di raggiungere spesso la sorella. Marylin, dal canto suo, stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo: la sua vita era sempre più frenetica.

L’avvicinamento e il libro di Berniece

Gli ultimi anni di vita di Marylin, si sa, furono turbolenti. La dipendenza da alcol e psicofarmaci la rese inaffidabile e mise più volte a repentaglio la sua carriera. La sua fragilità la portò ad avvicinarsi a Berniece, raggiungendola più volte in California. Stando a quanto raccontava la Miracle, Marylin era «dolce, di cuore, forse eccessivamente altruista. Aveva una parola buona per tutti, tranne che per sé stessa. Amava le persone, i bambini, gli animali. E si faceva amare, ma forse non quanto avrebbe dovuto».

Berniece e Marylin rimasero in contatto e la sorellastra, più grande, riuscì a individuarne le fragilità. Dichiarò, una volta: «siamo cresciute entrambe sentendoci abbandonate. E sebbene a tutte e due fosse ribadito che eravamo carine e talentuose, avevamo bisogno di più coraggio. Di più forza. Lei in particolare, perché stava sotto gli occhi del mondo».

Fonte: Getty Images

Alla morte di Marylin fu Berniece, insieme al secondo marito dell’attrice Joe DiMaggio, e al suo manager, Inez Melson, a organizzare il funerale, scegliendo la bara e il vestito. Poco tempo dopo, insieme alla figlia Mona, scrisse il libro My Sister Marylin [Mia Sorella Marylin], dolcissimo, pieno d’amore, ma anche duro sui fatti che girano intorno al misterioso decesso dell’attrice. Per Berniece, infatti, Marylin non aveva motivi per suicidarsi: riteneva quanto accaduto una fatalità conseguente all’assunzione smodata di alcol e barbiturici.

Ancora oggi, in effetti, ci si chiede perché Marylin si sarebbe uccisa dato che solo il giorno prima aveva sostenuto di essere felice viste le avventure che la attendevano. Ma la verità è che anche questo fa parte del suo intramontabile fascino.