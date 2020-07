Beatrice di York, il regalo di nozze della Regina è lo stesso fatto a Meghan Markle

editato in: da

Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi sposi: matrimonio segreto

Quanto vale un regalo della Regina Elisabetta? Molto più di quanto si possa pensare, specie se quel regalo viene concesso alle nipoti, siano esse acquisite o di linea familiare diretta, in occasione delle loro nozze. Lo sanno bene Beatrice di York e Meghan Markle, che hanno ricevuto lo stesso dono.

Attenzione però: non si tratta di un regalo fisico, quindi bisogna allontanare il pensiero che alla Regina Elisabetta piaccia riciclare degli oggetti o semplicemente fare dei doni in serie. Si tratta di qualcosa di molto più prezioso: la sua benedizione. È infatti tradizione, per i familiari più stretti della sovrana, chiedere il permesso prima di sposarsi.

Lo stesso consenso ricevuto dal Principe Harry e da Meghan Markle, con le stesse esatte parole, sarebbe stato dunque concesso a Beatrice per il suo fidanzamento con Edoardo Mapelli Mozzi. Per la precisione, in entrambi i casi la Regina Elisabetta avrebbe emanato una dichiarazione con scritto:

La Regina ha gentilmente concesso il permesso alla cerimonia nuziale.

A queste parole sarebbero, ovviamente, seguite le specifiche dei due matrimoni: nel caso di Beatrice ed Edoardo, l’annuncio completo recitava:

Il matrimonio della Principessa Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi avrà luogo venerdì 29 maggio 2020. La cerimonia si svolgerà presso la Chapel Royal, a St. James’s Palace. La cerimonia sarà seguita da un ricevimento privato, tenuto dalla Regina Elisabetta nei giardini di Buckingham Palace.

La benedizione della Regina è essenziale per i membri della Royal Family, per questo è vista come un dono inestimabile. Senza il consenso sia orale che scritto della sovrana non solo non è permesso convolare a nozze, ma qualora lo si facesse si dichiarerebbe guerra alla Famiglia Reale, con tanto di espulsione e perdita dei titoli.

Nel caso di Beatrice di York, per altro, pare che il consenso della Regina sia arrivato ben due volte: dopo aver rimandato il matrimonio per via dell’emergenza sanitaria, infatti, la Principessa ha sposato in segreto Edoardo, con una cerimonia ristrettissima ma sempre compiacendo Elisabetta.

Lo stesso dono porterà anche alle stesse sorti, con il distacco di Beatrice dalla Royal Family, al pari di Meghan? C’è chi è pronto a giurare di no, dato che la Principessa sarebbe tra le pupille della Regina e potrebbe addirittura sostituire la consorte di Harry.

A tal proposito, Beatrice è in gara solo con la sorella Eugenia, che, si vocifera, sia già pronta ad aggiudicarsi tutti gli incarichi a cui Meghan ha deciso di rinunciare.