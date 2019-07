Beatrice di York copia Meghan Markle: la nuova dieta vegana

editato in: da

Meghan Markle ha portato il suo stile di vita salutista e la dieta vegana alla corte d’Inghilterra, e la prima a seguirla su questa strada, con entusiasmo, è Beatrice di York.

La primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson è innamorata dell’alimentazione e delle pratiche green, e per festeggiare il suo trentunesimo compleanno, offrirà ai suoi ospiti una ricca cena con un menù rigorosamente vegano.

Beatrice infatti ha sposato in pieno questa filosofia e approfitterà dei festeggiamenti con parenti e amici per far provare loro il gusto di una cucina saporita, ma soprattutto sana.

Secondo The Mail on Sunday, Beatrice si è avvalsa dell’aiuto degli chef del più noto ristorante vegano di Londra, per creare un menù di tre portate completamente privo di proteine di origine animale. La torta di compleanno, poi, sarà realizzata rigorosamente senza ricorrere all’uso di latticini.

Beatrice segue quindi i consigli e le idee della vera portabandiera dell’alimentazione e delle pratiche salutiste in casa Windsor: Meghan Markle.

Prima di sposare il principe Harry, la duchessa di Sussex era considerata addirittura una influencer in tema di alimentazione sana e benessere.

Sul suo blog e sui suoi canali social raccontava le sue abitudini alimentari e dava consigli molto letti dai tanti follower. Meghan segue un particolare regime alimentare e ha raccontato spesso di come abbia trovato la ‘formula magica’ per il suo benessere, seguendo una ferrea dieta vegana e priva di glutine nei giorni feriali, per poi permettersi qualche strappo nei weekend.

“Cerco di mangiare vegano durante la settimana e poi mi concedo un po’ più di flessibilità nei weekend”, ha raccontato Meghan a Best Health. “Per me è tutta una questione di equilibrio. Non voglio mai sentirmi privata di quello che non posso mangiare, perché questo è controproducente. La reazione naturale in questi casi è abbuffarsi di quello di cui ti sei sentito privato. Il segreto per riuscire sta nel regolarsi, e non è solo questione di dieta, lo definirei più uno stile di vita“.

Secondo i cronisti di corte la duchessa avrebbe influenzato con le sue abitudini alimentari anche il principe Harry che, da quando è sposato, avrebbe cominciato a mangiare meno carne.

Sebbene Meghan non sia completamente vegana, è estremamente attenta alla salute e punta a trasmettere le sue abitudini alimentari anche a suo figlio, il piccolo Archie.

Poco dopo la nascita del royal baby, l’amico intimo e truccatore di Meghan, Daniel Martin, ha raccontato alla CBS: “Sono sicuro che il bambino crescerà amando la cucina vegetariana. Meghan adora cucinare sano e mangiare biologico ogni volta che può e trasmetterà questa passione a suo figlio. “