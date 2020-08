Beatrice di York compie gli anni, gli auguri della Regina e il silenzio di Kate

editato in: da

Beatrice di York spegne 32 candeline. La primogenita di Sarah Ferguson e del Principe Andrea, sorella maggiore della Principessa Eugenia, a poche settimane dal matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi, sposato con una cerimonia intima ed elegante, vive un’altra giornata speciale.

Secondo quanto riportato sulle pagine del tabloid Hello, la Principessa trascorrerà la giornata del suo 32esimo compleanno con il neo marito. Damigella d’onore al matrimonio dell’amatissima sorella Eugenia – che nell’ottobre 2018 ha sposato Jack Brooksbank – Beatrice è stata omaggiata, in occasione del suo 32esimo compleanno, dall’adorata nonna Elisabetta.

Sull’account Instagram @royalfamily, la Sovrana ha infatti pubblicato un messaggio di auguri per la nipote. La foto scelta da Elisabetta – che ha prestato a Beatrice un suo abito in occasione delle recenti nozze con Edoardo – le vede assieme in occasione di un evento ufficiale a York. Il fotografo è riuscito a immortalare nonna e nipote in un delizioso scatto spontaneo, ‘fermando’ i loro meravigliosi sorrisi, ennesima testimonianza del rapporto stupendo che le unisce da sempre.

Venuta al mondo al Portland Hospital di Londra, Beatrice Elizabeth Mary è stata battezzata nel dicembre del 1988. La primogenita di Andrea di York e di Sarah Ferguson – nona in linea di successione al trono – non ha ricevuto alcun augurio social da Kate Middleton. Nei mesi scorsi, si è parlato, non certo per la prima volta, dei rapporti non idilliaci tra la Duchessa di Cambridge e le due cugine del marito.

Come evidenziato da New Idea, tutto sarebbe nato diversi anni fa quando, in occasione di un party, Kate si sarebbe dimenticata di comunicare il dress code a Beatrice ed Eugenia, che non l’avrebbero mai perdonata. Anche se di tempo da allora ne è passato, i contrasti tra le tre donne, a quanto pare, sarebbero ancora vivi e a dimostrazione di ciò ci sarebbe proprio il silenzio della Duchessa sia in occasione del matrimonio di Bea, sia durante il suo primo compleanno con la fede al dito.

Poco male, perché per la primogenita della Ferguson il momento è davvero speciale: dopo il matrimonio e il compleanno, si starebbe infatti avvicinando, per lei e per il marito, una seconda luna di miele sull’isola di Lamu, in Kenya. Dopo una fuga romantica nel sud della Francia e resa nota dal Mail on Sunday, i neo sposi sarebbero pronti per raggiungere la località che ha fatto da cornice all’inizio della loro storia d’amore.