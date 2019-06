Aurora Ramazzotti esagera con questo selfie

editato in: da

Aurora Ramazzotti, la dolce figlia di Eros e Michelle

Aurora Ramazzotti gioca indossando un vestito “rubato” a mamma Michelle. Ma l’indumento è troppo grande è la scollatura diventa osé. L’abito è un mexi dress con stampa animalier sfoggiato qualche giorno fa a Forte dei Marmi da Hunziker.

La Ramazzottina è ormai una piccola vip e qualunque sua mossa viene immortalata dai paparazzi. Da poco la figlia di Eros ha cambiato look, tagliando i capelli: ora sfoggia un log bob. Taglio di capelli uguale a cambiamenti in vista? Sì, perché a settembre Auri si trasferirà a Londra per studiare. Il suo cuore invece batte sempre per il fidanzato Edoardo Gori. I due amano immortalarsi su Instagram.

Sui social media Auri raccoglie centinaia di migliaia di follower. Aurora si muove senza problemi sotto le luci dei social, tra selfie ironici e scatti che mettono in evidenza la somiglianza con papà Eros e mamma Michelle.

Con due genitori così famosi era scontato che avrebbe brillato di luce riflessa. Chissà se anche lei si lancerà nel mondo dello spettacolo. Per ora il suo obiettivo e l’università: la ragazza è fresca di diploma e si sta godendo le vacanze. A fine giugno la Ramazzotti, che ha frequentato una scuola internazionale di Milano, ha partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi in stile anglosassone, con tanto di toga blu e lancio del tocco, il cappello di laurea.

«In un batter d’occhio sei all’ultimo anno. Senza neanche accorgertene stai lanciando il cappello in aria dopo aver passato una gran percentuale della tua giovane vita a studiare dieci ore prima di un esame e a farti spuntare le rughe dall’ansia in quel luogo odiandolo al punto da faticare di accettare che ora tutto finisce, solo per ricominciare di nuovo. Le ali le hai da sempre, ora puoi spiccare il volo amore mio!», è stato l’augurio di mamma Hunziker.