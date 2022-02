Primo compleanno: le frasi più belle da dedicare

La nascita di un nuovo membro della famiglia è sempre un evento gioioso: i bambini piccoli, con i loro sorrisi e i loro occhi pieni di amore, sono in grado di donare tanta gioia e felicità non solo ai loro genitori, ma anche a tutti quelli che li circondano. Con DiLei scopri come augurare buon primo compleanno in modo originale, quali sono le citazioni più belle e le frasi più divertenti da dedicare a chi compie un anno.

Come augurare buon primo compleanno

Anche se un anno può sembrare poco, si tratta di un traguardo importante, che andrebbe sempre festeggiato in grande stile. Ecco qualche frase per augurare buon compleanno a chi compie 1 anno.

La dolcezza e l’amore che hai portato nelle nostre vite sono una benedizione per tutti quelli che ti circondano. In questo giorno speciale, ti faccio i miei più sinceri auguri per il tuo primo compleanno e per tutti quelli a venire.

La gioia di averti nella nostra famiglia non si può esprimere a parole, ti amiamo più di ogni cosa al mondo. Buon primo compleanno tesoro.

Giorno dopo giorno, diventi sempre più grande. E anche il nostro amore per te cresce sempre di più. Grazie per tutti i sorrisi e la gioia che ci hai donato in questo primo anno di vita, e auguri di buon compleanno.

Ti auguro che il tuo splendido sorriso non svanisca mai, che tu possa guardare il mondo con lo stesso stupore che hai oggi negli occhi, e che tu sia sempre circondato dall’amore come il primo giorno in cui sei venuto al mondo… ma soprattutto, ti auguro buon primo compleanno.

È trascorso solo un anno da quando sei nato, eppure ci hai donato già così tanti ricordi da custodire per sempre… tanti auguri di buon compleanno!

Ogni tuo piccolo gesto e ogni tuo dolce sorriso, porta nelle nostre vite una gioia infinita. Possa questa stessa felicità accompagnarti ovunque tu vada. Buon primo compleanno angioletto!

Oggi spegni la tua prima candelina: soffia forte più che puoi e che la vita ti porti ovunque tu voglia, sempre più in alto, fino a raggiungere le stelle tra cui meriti di essere. Auguri!

Prima di conoscerti pensavamo di sapere cos’è l’amore… ma solo grazie a te abbiamo scoperto cosa significa amare davvero qualcuno, incondizionatamente, senza se e senza ma. Buon primo compleanno amore!

Se potessi farti un regalo per ogni mese di vita ti donerei innanzitutto l’amore, la gioia e la serenità; impacchetterei per bene ogni successo che ti aspetta in futuro, tutti i sogni che coronerai e le meraviglie che ti riserva il mondo. Metterei per te una coccarda scintillante sull’affetto, sull’allegria, sullo stupore e sulla bellezza, perché siano sempre con te. Ti regalerei il cielo e tutte le sue stelle… e ancora non sarebbe abbastanza. Buon compleanno amore della mia vita!

Oggi stai imparando a camminare, tra un anno impererai a correre, poi a volare, e nessuno potrà più fermarti. Che la vita ti porti sempre in alto a raggiungere tutti i tuoi sogni! Buon primo compleanno.

Auguri per il primo compleanno di una bambina

Nella vita di un bambino piccolo, sono tanti i cambiamenti che si affrontano ogni giorno. In occasione del primo compleanno andrebbero celebrati tutti i giorni a venire e le grandi sorprese che il mondo ha in serbo per i più piccoli. Se in famiglia è appena arrivata una nuova principessa, ecco qualche frase da dedicare alle bambine in occasione del loro primo compleanno.

Tanti auguri alla meravigliosa principessa della nostra famiglia! E congratulazioni anche alla mamma e al papà, che sono sopravvissuti con successo al primo di una lunga serie di anni insonni!

Alla nostra stellina, che ci ha donato 365 giorni di immenso e sconfinato amore, buon primo compleanno!

Auguri alla bimba più bella del mondo: ti abbiamo amato con tutto il cuore, fin dalla prima volta che ti abbiamo stretto tra le braccia, e ti ameremo ogni giorno di più per sempre… Buon primo compleanno amore!

Auguri alla piccola stella che ha cambiato per sempre le nostre vite, e che con la sua luce ci riempie il cuore: buon primo compleanno!

Mi basta guardare quei tuoi occhi pieni di meraviglia per farmi venir voglia di costruire un mondo che sia alla tua altezza… buon primo compleanno principessa!

Buon primo compleanno alla bambina più dolce del mondo! Possa questa occasione speciale portarti tutta la felicità che tu ci dai vedendoti crescere.

Da poco hai percorso i tuoi primi passi… ma ti aspetta ancora tanta strada davanti a te. Percorrila sempre a testa alta e col sorriso. Tanti auguri per il tuo primo compleanno!

Auguri per il primo compleanno di un bambino

I compleanni sono sempre occasioni speciali, e la prima candelina ha un valore in più: i bambini sembrano crescere sempre troppo in fretta e molti vorrebbero trovare il modo di farli rimanere sempre piccoli per poterli tenere stretti a sé. Per fare gli auguri al piccolo di casa in modo originale, ecco qualche frase di buon primo compleanno.

Buon primo compleanno ad un bimbo speciale: non potremmo mai farti un regalo così bello come quello che tu hai fatto a noi entrando nelle nostre vite.

Buon primo compleanno al nostro piccolino, che questo possa essere solo l’inizio di una vita piena di gioia e di meraviglie!

Tanti auguri all’angoletto più bello del mondo, che oggi compie un anno!

Per te oggi ci saranno montagne di doni, giocattoli, bambole e pupazzi… ma il vero regalo, quello più prezioso, sei tu piccolino!

Quando ti guardo, così piccolo e tenero, riesco a vedere l’uomo che sarai e le grandi cose che compirai nella vita: oggi compi un anno, ma un giorno, lo so, conquisterai il mondo. Auguri per un compleanno speciale!

Sei la luce che illumina il cammino di mamma e papà, e ti auguro di poter crescere sempre felice e sereno: buon primo compleanno!

Solo da quando sei entrato nella nostra famiglia abbiamo cominciato a vivere davvero. Ci hai regalato l’anno più speciale di tutti… buon primo compleanno amore!

Frasi di auguri per il primo compleanno divertenti

I bambini saranno anche meravigliosi, tuttavia non tutto è rosa e fiori: soprattutto con un neonato, ci sono molti momenti duri da superare e bisogna imparare a prendersi cura di una nuova vita. Se vuoi strappare un sorriso a mamma e papà ecco qualche frase divertente di auguri per un neonato; per quelli che aspirano fin da subito ad essere gli zii preferiti del piccolo, questi auguri di buon compleanno faranno certamente colpo.

Finalmente è finita l’agonia dei complemese: da oggi, quando ti chiederanno quanti anni ha tuo figlio, puoi smetterla di arrovellarti il cervello con complessi calcoli matematici. Buon primo compleanno!

Noi che possiamo, briniamo con gioia ad un anno di notti insonni… ma anche di gioie infinite. Buon primo compleanno al piccolo di casa!

Sei così piccolo e carino che ti meriti solo il meglio… per fortuna hai cominciato con i migliori zii del mondo! Auguri di buon primo compleanno, meravigliosa creaturina.

Ci hai tenuti svegli per un anno intero e ci hai costretti a cambiare ogni giorno i tuoi tremendi pannolini sporchi… eppure ancora non ci siamo stancati, anzi, non vediamo l’ora di festeggiare tantissimi altri compleanni: auguri piccola!

Ma siamo sicuri sia passato solo un anno? A vedere i tuoi genitori, si direbbe che siano invecchiati di almeno un decennio! Bhe se la sono cercata… tanti auguri piccola peste!

Che la gioia, l’amore e la serenità non manchino mai nella tua vita… per quanto riguarda invece notti insonni e pannolini sporchi, tieni duro, manca poco! Buon primo compleanno stella!

Ti auguro un primo compleanno pieno di abbracci, baci e carezze, una pila di regali, una montagna di giocatoli, e una faccia pina di torta! Buon primo compleanno birba!

Auguri di buon primo compleanno originali

Se non sei bravo con le parole e non sai cosa scrivere nel messaggio di auguri per il compleanno dei più piccoli, fatti ispirare da queste citazioni per un augurio speciale.