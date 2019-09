Auguri di compleanno originali per tutte le occasioni

editato in: da

Si avvicina il compleanno di una persona importante e non vuoi sembrare banale? Devi scrivere un biglietto dal tono più formale perché indirizzato al tuo boss o ad un collega e non sai che pesci prendere? Sembra un compito semplice ma trovare le parole giuste non è sempre così facile. Senza considerare che l’inventiva delle volte non basta perché non c’è abbastanza confidenza o semplicemente tempo.

Un regalo è già un dono sentito e pensato ma un biglietto di buon compleanno con una frase azzeccata, rende tutto più speciale. Abbiamo raggruppato delle formule specifiche da cui prendere spunto per omaggiare il festeggiato di turno.

Auguri di buon compleanno per un 18esimo

Cominciamo dal più famoso, il compleanno per eccellenza, la maggiore età. I 18 sono un traguardo importante anche per chi non ama i festeggiamenti in generale. La svolta legata all’indipendenza, la patente di guida, il voto, la libertà di decidere e firmare per se stessi. L’ingresso nell’età adulta che porta con sé nuove fantastiche esperienze e responsabilità. Un parente ovviamente vorrà scrivere una frase diversa da quella di un amico, prendiamo quindi in considerazione qualche messaggio diverso per contenuto e stile.

Un numero tanto piccolo ha un significato tanto grande: buon compleanno dei tuoi 18 anni!

C’è una sola regola per quelli che hanno 18 anni: non ci sono regole! Buon Compleanno!

Questi 18 anni passati sono solo un assaggio della tua vita, ora, da questo giorno cambia tutto. Ti auguro di essere felice. Buon diciottesimo compleanno!

Oggi sono 18 anni che fai parte della nostra famiglia. Sembra impossibile! Voglio solo ringraziarti per la felicità che ci hai dato e augurarti un futuro assolutamente splendido. Buon compleanno!

18 candeline per 18 desideri. Ti auguro che si avverino tutti e una vita piena di gioia e successi. Buon compleanno!

Tanti auguri per i tuoi 18 anni, da oggi sempre più padrone della tua vita!

Auguri di compleanno per i tuoi 18 anni, che sia una giornata, ma che dico, un anno speciale!

Benvenuto nel mondo degli adulti: non è un granché, ma, col tuo apporto, potrebbe migliorare. Buon diciottesimo compleanno!

I compleanni sono tutti da festeggiare, ma il diciottesimo è sicuramente più speciale. Tanti auguri maggiorenne!

Frasi di compleanno per i temibili 30 e gli iconici 50

Altre tappe fondamentali, spesso celebrate alla grande, sono quelle dei 30 e dei 50 anni. Nel primo caso, spaventa lasciare la spensieratezza dei vent’anni, della giovinezza. Il secondo invece è un vero e proprio giro di boa, mezzo secolo e come tale va festeggiato. Tra i vari messaggi di auguri c’è spazio per l’affetto, l’amore ma anche l’ironia, compresa quella un po’ cattivella! Scherzando o prendendola sul serio, vediamo cosa scrivere in entrambi i casi.

Auguri per i 30 anni

Tanti auguri per i tuoi secondi 15 anni. I primi sono stati divertenti ma i secondi potrebbero esserlo anche di più!

Hai sempre 20 anni. Gli hai solo aggiunto 10 anni di esperienza.

Gli anni passano ma dei tuoi 30 tu dimostri solo i migliori. Buon compleanno!

I vent’anni sono più belli a 30 che a 20. Auguri!

Alcuni dicono che la saggezza arrivi solamente con l’età… non preoccuparti tu non hai ancora di questi problemi! Auguri giovincello!

E caro mio, dagli enta agli anta è un attimo, e presto arriverai agli ento! Tanti auguri trentenne!

Il numero 30 ti traumatizza??? Consideralo come un voto sul libretto universitario e vanne fiero!

Sei solo a un terzo della strada per arrivare ai 90! Per il momento Auguri per i tuoi trent’anni!

Ah, non è facile sentire il numero 30. Allora diciamo che ti faccio gli auguri per il tuo secondo 29esimo compleanno! Tanti Auguri!

30 è un numero bellissimo, sei ancora giovane ma già adulto, puoi vivere la tua vita al meglio e sentirti il centro del Mondo. Ti auguro di farlo! Tanti Auguri!

Devo dire che dopo tre lunghi decenni ti tieni ancora bene! Auguri!

Trent’anni è l’età in cui inizia la fase più bella della vita! Tanti auguri di buon compleanno!

Avere 30 anni e portarli come li porti te, è solo da invidia!

Auguri per i 50 anni

Se qualcuno ti chiede oggi l’età, non dire che hai 50 anni, ma digli che ti sono piaciuti così tanto i 25 anni, che hai voluto farli per una seconda volta. Tanti auguri di buon compleanno.

Non sono 50 anni. Sono solo un piccolo aggiornamento di sistema dei tuoi 30 anni. Auguri!

La cosa più bella è che ora qualunque cosa accada puoi dare la colpa alla crisi di mezza età. Tanti auguri per i tuoi 50 anni!

Oggi compirai 18 anni con 32 anni di esperienza. Sei come il buon vino che diventa più squisito con l’età. Buon compleanno!

La vita comincia a 50 anni . Gli altri 49 sono stati solo un allenamento. Buon Compleanno!

Keep calm. 50 is the new 30.

Ti ricordi come eri felice a 5 anni quando soffiavi sulle candeline. Oggi sii 10 volte più felice. Buon cinquantesimo compleanno!

50 è solo un numero quando si è giovani per sempre. Buon compleanno!

I tuoi primi 50 anni sono stati davvero incredibili, non vedo l’ora di vedere cosa farai nei prossimi 50. Buon compleanno!

Che i prossimi 50 siano anche meglio dei primi. Buon compleanno!

Non sono capelli bianchi. Sono i riflessi della saggezza. Buon compleanno!

Se l’Inps vedesse come porti bene i tuoi 50 anni sposterebbe subito l’età pensionabile. Buon compleanno!

Auguri formali

Tra le frasi di buon compleanno più difficili da formulare ci sono sicuramente quelli più formali. Scrivere un bigliettino di auguri per un capo o un collega, ad esempio, senza essere troppo freddi o al contrario risultare troppo confidenziali, non è poi così scontato. Usare locuzioni classiche può sicuramente salvare dall’imbarazzo, eccone alcune.

Auguri di buon compleanno. E che possa viverlo con felicità assieme ai suoi cari.

Tanti auguri. Dimentichi tutti gli impegni e si dedichi a sé stesso in questo giorno in cui si è un po’ più speciali del solito.

Le auguro di vivere una giornata indimenticabile, lontano dai pensieri della quotidianità e circondato da chi le vuole bene. Buon compleanno!

Che il compleanno sia sempre un punto di partenza per nuove emozioni e gioie. Auguri!

Per un giorno così importante non posso che farle i miei più sentiti auguri. Che sia spensierato, divertente e speciale come tutti i compleanni e anche di più!

Al fine di risultare leggermente più personale e amichevole, con i colleghi, si può optare per auguri di compleanno volti a sottolineare l’indispensabile apporto del festeggiato sul posto di lavoro. Un esempio potrebbe essere: ”sei un caposaldo dell’azienda” oppure “grazie al tuo lavoro affidabile e diligente aiuti a migliorare ogni giorno questa azienda”, “il tuo lavoro infaticabile è indispensabile per il team” e così via. Le parole in questo contesto devono sicuramente mantenersi rispettose e tradizionali ma un filo di cordialità in più, potrebbe strappare un sorriso a chi le riceve.

Frasi celebri da utilizzare

Tra gli auguri di buon compleanno originali si potrebbero inserire frasi famose pronunciate da personalità note come scrittori e personaggi storici. Se volete distinguervi o semplicemente conoscete la passione del festeggiato per un determinato libro, film o per talenti della moda o della musica, potrete rendere l’augurio davvero perfetto. Facciamo qualche esempio.

Si può essere splendidi a trent’anni, affascinanti a quarant’anni, e irresistibili per il resto della tua vita. (Coco Chanel)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

Nessuno è così vecchio come coloro che sono sopravvissuti all’entusiasmo. (Henry David Thoreau)

Che tu possa vivere tutti i giorni della tua vita. (Jonathan Swift)

Sono stupendi i trent’anni, ed anche i trentuno, i trentadue, i trentatré, i trentaquattro, i trentacinque! Sono stupendi perché sono liberi, ribelli, fuorilegge, perché è finita l’angoscia dell’attesa, non è cominciata la malinconia del declino, perché siamo lucidi, finalmente, a trent’anni! (Oriana Fallaci)

La vecchiaia è come tutto il resto. Per renderla un successo, devi iniziare da giovane. (Theodore Roosevelt)

La natura ti dà la faccia che hai a vent’anni; è compito tuo meritarti quella che avrai a cinquant’anni. (Coco Chanel)

A vent’anni tutti mi dicevano: “Vedrai quando avrai cinquant’anni!” Ora ho cinquant’anni e non ho visto un bel nulla. (Erik Satie)

Quarant’anni sono la vecchiaia della giovinezza, ma i cinquant’anni sono la giovinezza della vecchiaia. (Victor Hugo)

Sapere come invecchiare è il capolavoro della saggezza e uno dei capitoli più difficili della grande arte di vivere. (Herman Melville)

I messaggi di auguri più dolci

Il biglietto del compleanno di un amico stretto, di un genitore, di una sorella, di un figlio o della dolce metà è in genere il più facile da scrivere perché c’è una profonda intimità e le parole vengono spontaneamente dal cuore. Tuttavia, un piccolo suggerimento lo si può ricercare in frasi di compleanno romantiche per poi arricchirle magari con qualcosa di più personale. Vere e proprie dediche d’amore.

Spero che questo giorno speciale ti porti un sacco di felicità , amore e divertimento. Te li meriti. Buon compleanno!

Questo compleanno è il primo giorno di un altro viaggio di 365 giorni. Cerca di renderlo il migliore di tutti. Buon compleanno!

In questo giorno speciale, brindo a te e alla tua vita. Buon compleanno!

Auguri di compleanno a te che hai trasformato il significato della parola amore.

Sei il mio compagno di viaggio lungo questa strada chiamata vita. Gli anni passano, ma resti sempre unico. Buon compleanno!

Ti auguro un compleanno fantastico. Sii sempre felice come in questa giornata. Buon compleanno!

Una persona speciale e importante come te meriterebbe di essere festeggiata tutti i giorni! Buon compleanno amore mio!

Non riesco a trovare la parola giusta per dirti quanto ti voglio bene e quanto il tuo compleanno sia un momento speciale anche per me! Tanti Auguri!

Ci sono davvero moltissime espressioni per augurare un buon compleanno esprimendo al massimo il nostro amore o la nostra simpatia per una persona. Non sono esclusi i bambini, che certamente da piccoli non baderanno troppo al bigliettino ma da grandi apprezzeranno, senza dubbio, il fatto di averli ricevuti e conservati. Cosa scrivere ai bimbi? Parole d’amore ovviamente, magari di ammirazione o di rassicurazione, di protezione. Se si vuole puntare sulla sincerità si può fare riferimento a quanto la vita sia stata stravolta dal loro arrivo ma anche arricchita da estrema felicità.

Sei la gioia più grande per noi, tanti auguri amore!

Ecco su questo bigliettino: buon compleanno piccolino .

. Auguri a chi ha stravolto la nostra vita, ci ha tolto il sonno, ma ci ha dato tutta la felicità del mondo!

Prendi fiato e stai più vicino, sulla torta c’è un nuovo lumino! Chiudi gli occhi e sogna un pochino, il tuo pensiero è un bel regalino! Buon compleanno!

Con affetto e tanto amore ti auguro buon compleanno con tutto il cuore, portalo dentro il tuo bagaglio e che ti accompagni per tutto il tuo viaggio!

Disegni, rime, canzoncine per i più piccoli che siano figli, nipoti, cuginetti o fratellini. D’altronde, quando si tratta del piacere di ricevere auguri di buon compleanno, l’età non conta affatto.