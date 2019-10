Chi sono le astronaute Christina Koch e Jessica Meir

editato in: da

Fervono i preparativi per la prima passeggiata spaziale della storia tutta al femminile. A realizzare l’ impresa saranno due astronaute statunitensi: Christina Koch e Jessica Meier.

Il 21 ottobre Crhistina e Jessica, che stanno svolgendo la loro missione nella Stazione Spaziale Insternazionale, usciranno nello spazio e saranno impegnate nelle operazioni per la sostituzione delle batterie dei pannelli solari della stazione orbitale.

I nomi delle due astronaute statunitensi stanno quindi per essere stampati nella storia, sempre in movimento, delle nuove conquiste al femminile.

Christina Koch, classe 1979, è sulla Stazione Spaziale Internazionale -la stessa dove ha passato 199 giorni l’italiana Samantha Cristoforetti– da più di duecento giorni, e punta al record di permanenza per una donna in una singola missione. Per lei, in questo mese di ottobre, sono in programma ben tre passeggiate spaziali, la più attesa delle quali a fianco della collega Jessica Meier. Classe 1979, laureata in ingegneria elettronica ed in fisica, il suo lungo curriculum accademico annovera ricerche in laboratorio e ruoli di docenza in cattedre di prestigiose università americane, ma anche importanti esperienze sul campo in Antartide, in Groenlandia, e in Alaska. Dopo due anni di lungo e faticoso addestramento, Christina Koch è stata lanciata per la sua prima missione sulla Stazione Spaziale Internazionale il 14 marzo del 2019.

La donna che condividerà con Christina Koch la prima passeggiata spaziale tutta al femminile è Jessica Meier. Quarantadue anni, nata da madre svedese e padre ebreo-iracheno, un dottorato in biologia marina, l’astronauta statunitense è considerata uno dei nomi più papabili anche per la prossima missione Artemis che, nel 2024, porterà la prima donna sulla Luna. Aspettando di sapere se quella donna sarà davvero lei, Jessica Meier è approdata intanto, lo scorso 25 settembre, sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sull’Iss è impegnata, tra l’altro, a studiare la salute del sangue degli astronauti in orbita e le risposte del loro sistema immunitario nello spazio, ma si occupa anche di esperimenti che riguardano l’energia e la combustione. Già prima della partenza aveva però dichiarato che sarebbe stato importante per lei, poter essere impegnata anche in una passeggiata spaziale. Ora il suo desiderio sta per concretizzarsi e Jessica Meier insieme a Christina Koch, sarà impegnata nella passeggiata spaziale più seguita dai media di tutta la missione: una passeggiata tutta al femminile che, per questo passerà alla storia e avrà il sapore di un’altra, nuova, conquista per tutte le donne.