Approfittare dei saldi? Attenta ai capi che passeranno di moda

Quando arrivano i saldi impazziamo un po’ tutte, e la tentazione di comprare qualunque cosa ci capiti a tiro è davvero alta. Tra quello che abbiamo sempre desiderato ma non potevamo permetterci, e ciò che non avremmo mai pensato di acquistare e ora costa poco, si rischia di fare acquisti azzardati, e portare a casa qualcosa che useremo lo stretto necessario quest’anno e per niente l’anno prossimo.

E’ il caso ad esempio delle ballerine a punta tonda, gettonatissime negli anni passati ma che ora iniziano a stancare. Se vuoi davvero comprare scarpe flat, buttati su quelle a punta allungata: avranno vita più lunga.

Anche le ciabatte da piscina usate in città, che hanno spopolato la scorsa estate, possiamo evitarle. Nessuno ti vieta di acquistarle, ma sappi che dovrai relegarle ben presto alla funzione per cui sono nate: l’utilizzo a bordo vasca o sotto la doccia.

I jeans strappati sono un evergreen (Charlotte Casiragi Paris Fashion Week 2019), mentre le borchie hanno fatto il loro tempo. Borse in vinile sono tra i trend dell’estate ma vale la pena spendere soldi per acquistarle e usarle solo qualche mese?

Se non hai ancora un paio di occhiali da sole con le lenti specchiate, potrebbe valere la pena comprarli, perché sono piuttosto versatili. La montatura sceglila minimal e possibilmente in metallo, così al primo sole della prossima estate sarai già pronta per cavalcare la nuova tendenza. Se vuoi seguire le tendenze di quest’anno troverai quello che fa per te perché ce n’è di ogni: maxi, colorati, tartarugati, minimal…

Parlando invece di costumi se vuoi essere supertrendy potresti scegliere un bikini con slip a vita alta, ma quanto durerà questa moda? La rivedremo sulle spiagge la prossima estate? Se non vuoi sbagliare meglio optare per un bel costume intero.

Per non sbagliare opta su capi basic, abiti a fiori, abiti con le spalline stile anni 90 e salopette. Scegli linee minimal, così lo shopping di quest’anno ti sarà utile anche nel 2020.