Le frasi più belle per augurare buon anniversario

Un regalo assume un significato diverso se accompagnato da una frase scritta col cuore. L’anniversario di matrimonio è uno di quei casi in cui si cerca di aggiungere sempre delle parole di augurio. Non tutti però sono in grado di mettere nero su bianco i pensieri o le emozioni dettate da un sentimento e allora abbiamo selezionato alcune delle più belle frasi di auguri per anniversario di matrimonio, da cui trarre ispirazione per celebrare l’anniversario dei genitori, dei nonni, degli amici o il proprio.

Frasi di auguri anniversario di matrimonio per il coniuge

I primi a festeggiare quando si tratta di celebrare un anniversario di matrimonio sono sicuramente gli sposi. Soprattutto i primi anni successivi alle nozze, le coppie tendono a ricordare con particolare enfasi il giorno del matrimonio e, oltre al regalo, sono solite scambiarsi bigliettini con frasi d’amore. Ecco qualche suggerimento per provare a colpire la persona amata.

Non conosco altra ragione di amarti che amarti. (Fernando Pessoa)

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere. (Ernest Hemingway)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse)

La cosa più seria che possiamo fare su questa terra è amare, il resto non conta. (Julien Green

Eros ha scosso la mia mente come vento che giù dal monte batte sulle querce. Sei giunta, ti bramavo, hai dato ristoro alla mia anima bruciante di desiderio. (Saffo)

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, e rimani senza fiato per quanta emozione provi; quel posto è tra le tue braccia dove non invecchia il cuore (Alda Merini)

Frasi di auguri anniversario di matrimonio per coppia di amici

Il giorno del matrimonio gli amici rappresentano una parte fondamentale degli invitati. Spesso sono coloro che hanno visto nascere la storia d’amore e che ne hanno accompagnato l’evolversi. Quindi, quando di tratta di celebrare l’anniversario di nozze, sono tra i primi a farsi avanti con regali e biglietti di auguri. Ecco qualche esempio di frasi di auguri per l’anniversario di matrimonio di una coppia di amici.

Amatevi e sarete felici. Non c’è nulla di più semplice e di più difficile. (Michael Leunig)

Quando l’amore vi chiama seguitelo e quando le sue ali vi avvolgono affidatevi a lui e quando vi parla abbiate fede in lui. (Khalil Gibran)

Siete come due volumi dello stesso libro. (Marceline Desbordes-Valmore)

Un matrimonio di successo richiede l’innamorarsi molte volte, sempre con la stessa persona. (Mignon McLaughlin)

Non sono favorevole al lunghi fidanzamenti: danno l’opportunità di scoprire il carattere l’uno dell’altro prima del matrimonio, il che non è mai auspicabile (Oscar Wilde)

Il matrimonio, in ultima analisi, è la pratica di diventare amici appassionati (Harville Hendrix)

L’amore è quella cosa che consente a una donna di cantare mentre asciuga il pavimento dopo che il marito lo ha attraversato con le scarpe piene di fango. (Hoosier Farmer)

Frasi di auguri anniversario di matrimonio per i genitori

Quale coppia è più importante se non quella formata dai propri genitori? In occasione dell’anniversario di matrimonio, i figli di una coppia che sta insieme da molti anni possono stupire i propri genitori organizzando una festa a sorpresa o anche, semplicemente, con un bigliettino da far trovare in cucina o da mandare con un messaggio sul cellulare. Anche per gli auguri di anniversario di matrimonio dei genitori, abbiamo selezionato qualche frase a cui ispirarsi.