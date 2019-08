Alexandra come Kate, ricicla l’abito della sorella Charlotte e incanta

editato in: da

Riciclare i vestiti sembra piacere ai Reali di tutto il mondo. E dopo Kate Middleton, anche Alexandra Von Hannover prende in prestito un vestito dalla sorella Charlotte Casiraghi.

La figlia di Carolina di Monaco ed Ernesto Augusto di Hannover era presente alla sfilata della Collezione Cruise di Alberta Ferretti organizzata allo Yatch Club di Montecarlo. In prima fila sono apparsi in splendida forma Pierre Casiraghi e la moglie Beatrice Borromeo, accanto alla bella Alexandra, che ha sfoggiato un abito da cocktail preso in prestito dall’armadio della sua sorella maggiore.

Di colore verde, dalla lunghezza media e dallo scollo a V, il vestito era già stato indossato da Charlotte Casiraghi nel lontano 2005, quando aveva presenziato all’incoronazione dello zio Alberto II. All’epoca, la principessa aveva solo 18 anni (Alexandra ne aveva appena 5, invece) e aveva deciso di sfoggiare l’abito abbinandolo ad un paio di infradito e ad una borsa bianca. Ma la sua sorellina minore sembra aver dato una vita del tutto nuova al vestito, proponendolo con un paio di sandali metallizzati, una clutch abbinata e piccoli gioielli dal design minimale. Ad impreziosire il look di Alexandra, un foulard maculato, che le ha dato quel tocco glam che forse mancava anni fa a Charlotte. L’abito è lo stesso – è chiaro – ma le sorelle sembrano averlo sfoggiato in maniera diversa. Il dettaglio è nella scollatura: la maggiore lo ha portato con il cordino nascosto dietro la nuca, la minore invece lo ha lasciato ben in evidenza poco sopra la scollatura.

Al di là di questo, una cosa è chiara: la piccola Alexandra sembra aver frugato nell’armadio della sorella maggiore. Un’abitudine che sembra essere diventata piuttosto comune nelle corti reali d’Europa. Qualche tempo fa, infatti, era stata Kate Middleton a prestare il suo abito a pois alla sorella Pippa. Anzi, la Duchessa di Cambridge sembra essere una vera e propria appassionata del riciclo degli abiti: non solo lo scorso anno ha indossato un cappotto che poi ha lasciato alla mamma Carole Middleton, ma sembra anche aver passato un maglioncino del figlio George alla più piccola Charlotte.

Insomma, se fino a qualche tempo fa ci stupiva la tendenza di Kate Middleton a riciclare i look per più occasioni, ora quella di prestarsi gli abiti tra reali sembra essere diventata una vera e propria abitudine. Quale sarà il prossimo “riciclo” che vedremo?