Alexandra Di Hannover, la sorellastra di Charlotte di Monaco

Alexandra Di Hannover: amori, look e il rapporto con la sorella Charlotte

È la sorellastra di Charlotte di Monaco, ma pochi la conoscono. Stiamo parlando di Alexandra di Hannover, la timida principessa, ultimogenita di Carolina, che sta conquistando il fashion system.

Riservata e timida, è cresciuta all’ombra della sorella maggiore, con cui ha un legame fortissimo, tanto che ha deciso di seguire le sue orme, fra imprese sportive e party glam. Alexandra è nata dall’unione fra Carolina di Monaco ed Ernesto Augusto di Hannover, il suo terzo marito.

Fra i numerosi figli della figlia di Grace Kelly è l’unica a vantare un titolo nobiliare, inoltre è nona nella linea di successione al trono del Principato di Monaco e 419esima in quello al trono inglese. Il prossimo luglio compirà 20 anni e gli appassionati di royal family si sono accorti solo da poco di lei.

Nell’ultimo anno infatti Alexandra di Hannover è diventata una vera e propria veterana del tappeto rosso, partecipando a numerosi eventi glamour. Dal Ballo della Rosa a Montecarlo al Festival di Cannes, la principessa è spesso sotto il flash dei fotografi e il più delle volte accanto alla sorella Carolina di Monaco.

L’ultima apparizione insieme è stata al Galà di Mont Blanc, dove Alexandra ha dato prova di grande stile, sfoggiando con disinvoltura uno splendido abito di Dior. D’altronde reggere il confronto con una bellezza come quella di Carolina non è affatto semplice, eppure la principessa non sembra preoccuparsi molto della rivalità con la sorella maggiore.

Al contrario, chi le conosce afferma che le due sono molto unite e hanno ereditato entrambe l’eleganza di Grace Kelly e il suo stile inimitabile. Se Charlotte ama andare a cavallo, Alexandra ha una grande passione per il pattinaggio sul ghiaccio, tanto da essersi esibita persino con Carolina Kostner. Inoltre è una grande tifosa del Monaco AC e non si perde mai una partita.

Fisico esile e occhi azzurri, Alexandra è molto corteggiata, ma il suo cuore è già occupato. La principessa infatti è legata da tre anni a Ben-Sylvester Strautmann, rampollo milionario, figlio di ricchi industriali tedeschi, che fa il dj e gioca a basket.