Addio al Principe Filippo: il messaggio di Meghan Markle e Harry

Meghan Markle, la seconda gravidanza

Meghan Markle e Harry rompono il silenzio dopo la morte del Principe Filippo, duca di Edimburgo e marito della Regina Elisabetta. Il secondogenito di Diana era molto legato al nonno, ma nell’ultimo periodo fra i due erano nati accesi contrasti a causa della scelta dei Sussex di lasciare la Corona.

Una decisione che Filippo, forte di un grande senso del dovere e del sacrificio, non riusciva a concepire e che aveva più volte criticato. Le condizioni di salute del marito della Regina, che a giugno avrebbe compiuto 100 anni, non erano buone e il duca di Edimburgo era stato ricoverato più volte in ospedale. Secondo alcune indiscrezioni Harry sarebbe stato chiamato per dare l’ultimo saluto al nonno, ma il viaggio sarebbe stato rimandato a causa delle tensioni nate con William e con Carlo per via dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey.

“Farà assolutamente il possibile per tornare in Gran Bretagna per star vicino alla nonna Elisabetta”, ha spiegato una fonte, secondo cui Harry presto potrebbe arrivare a Londra, mentre ci sono dubbi riguardo Meghan Markle. L’ex attrice infatti è incinta del secondo figlio e potrebbe decidere di non affrontare un viaggio così lungo, restando a casa negli Stati Uniti.

Nel frattempo, dopo ore di silenzio, i Sussex hanno espresso pubblicamente il loro dolore per la morte del principe Filippo. Hanno scelto di farlo sul sito di Archewell, la loro organizzazione. Sulla home page del sito infatti è comparso un messaggio bianco su uno sfondo grigio “Grazie per la tua dedizione… Mancherai molto. In loving memory of His Royal Highness, The Duke of Edinburgh 1921-2021”.

Commoventi le parole della Regina che, dopo una vita accanto a Filippo, ha annunciato la sua morte con un comunicato diffuso da Bukingham Palace. “È con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte dell’amato marito, sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo – si legge -. È deceduto questa mattina al castello di Windsor”.

Qualche settimana fa il Sun aveva raccontato tramite una fonte la rabbia di Filippo verso il nipote e sua moglie Meghan responsabili non solo di aver lasciato la Royal Family, ma anche di aver ferito la Regina. “Dire che il Duca si sente deluso sarebbe un eufemismo considerevole – aveva spiegato un insider di Palazzo -. È profondamente ferito. Trascorre gran parte del suo tempo nella sua casa a Sandringham. Quando è stato informato di quanto successo il principe Filippo ha accusato Harry e Meghan di non avere rispetto ed è stanco del loro comportamento”.