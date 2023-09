È vero che tutti abbiamo sette sosia nel mondo?

Fonte: iStock

Abbiamo tutti sette sosia nel mondo: lo abbiamo sentito dire almeno una volta, giusto? Persino nei film e nelle serie tv (si pensi a How I met you mother) questa particolare convinzione viene ribadita e data per certa, partendo dal presupposto che se è verissimo che ognuno di noi è il frutto di un’unica e speciale combinazione di geni è altrettanto vero che, matematicamente, geni e caratteristiche fisiche simili possono produrre risultati simili.

Ma cosa c’è di vero? Ed esistono degli studi a supporto di questa tesi? E se fosse vera, dove si troverebbero e come potremmo fare per rintracciare i nostri sosia e quante probabilità ci sarebbero di trovarli in posti molto vicini a noi? A tutte queste domande ci sono delle risposte, ma attenzione: potrebbero essere un pizzico più “pratiche” di quanto ci aspetteremmo.

Tra leggenda e verità

Il concetto di sosia è antico quanto il mondo ed è per questo che, nel corso della storia dell’umanità, è diventato uno spunto per miti e suggestioni: c’è chi sosteneva e sostiene che i nostri doppelgänger siano fratelli e sorelle che in qualche modo abbiamo perso per strada, c’è chi ritiene che siano una parte di noi che si è staccata ed è cresciuta in maniera indipendente e c’è persino chi sostiene che possano essere “malvagi”.

Naturalmente, tutte queste convinzioni sono prive di fondamento scientifico, eppure è innegabile che, ogni tanto, si incappi in persone molto molto simili fisicamente a ciò che siamo noi. È per questa ragione che negli ultimi secoli la scienza si è sentita in dovere di indagare e, in effetti, ha scoperto che ognuno di noi può avere dei sosia, ma non sono necessariamente sette e, naturalmente, la loro presenza non indica niente di mistico.

Gli studi sulle somiglianze morfologiche

Una delle ricerche più interessanti fatte sull’argomento è stata svolta da Michael Sheehan, professore di neurobiologia e comportamento alla Cornell University. Nel suo studio, pubblicato sul magazine scientifico specializzato Nature, Sheenan spiega che è naturale che ognuno di noi abbia almeno un paio di sosia, ma non tanto perché la natura crea dei veri e propri doppi, quanto invece perché è il nostro cervello a fare delle associazioni con qualcosa di noto o conosciuto.

A essere fondamentale in questo processo di riconoscimento del sosia è il nostro principale “biglietto da visita”: il volto. Sheehan spiega che tutti i nostri volti si sono evoluti a causa dell’importanza dell’individualità per la nostra specie e dunque ognuno di noi avrà almeno un microparticolare diverso dall’altro, eppure ogni volta che osserviamo un viso il nostro cervello avvia un meccanismo che confronta l’immagine che stiamo percependo con una serie di immagini immagazzinate nel nostro cervello, creando delle associazioni.

In più, spiega sempre Sheehan, le zone del nostro cervello che aiutano a riconoscere i volti sono “addestrate” a cogliere i visi nell’insieme, creando quelli che scientificamente vengono definiti “schemi facciali”. Se invece decostruissimo il viso che stiamo analizzando, nonostante quelle che per noi sono somiglianze indiscutibili, noteremmo differenze.

Queste differenze sono il motivo per cui, per esempio, i genitori riescono a riconoscere a colpo sicuro i loro gemelli monozigoti. Per imparare a vederle, però, serve davvero moltissimo tempo, cosa che ha chiaramente alimentato tutte le suggestioni sulla presenza di persone del tutto uguali a noi.

Una questione di genetica

Per Sheenan, dunque, i sosia esistono perché è il nostro cervello a farci stabilire le somiglianze, non perché siano dei nostri doppi. E no, non c’è alcuna certezza che siano sette. Ma attenzione, perché c’è un altro studio, pubblicato sulla rivista scientifica Cell Reports, che ci dice qualcosa in più. La ricerca, svolta da un team di biologi computazionali che lavorano nel campo della genetica e dell’epigenetica presso alcuni dei più importanti istituti di Barcellona, quando ci imbattiamo in un nostro sosia potremmo persino condividere con lui alcuni tratti genetici.

Cosa significa questo? In soldoni, che se non è il nostro cervello a creare delle associazioni, a renderci simili ad altre persone possono essere dei legami genetici che potremmo non conoscere. Per rendere ancora più approfondito e documentato lo studio, gli scienziati barceloneti hanno collaborato con il fotografo canadese François Brunelle, che dal 1999 ha viaggiato in giro per il mondo per catturare ritratti intimi di sconosciuti che sembrano quasi identici tra loro.

Gli scienziati hanno analizzato ben 32 coppie di modelle e modelli che hanno posato per Brunelle, scoprendo che condividevano molte variazioni genetiche comuni, cosa che li rendeva in qualche modo simili ai gemelli. Ma attenzione, perché secondo gli scienziati queste variazioni genetiche non sono affatto una prova della presenza assoluta di sosia per ognuno di noi. Sono solo, come si legge nello studio “il risultato di sovrapposizioni casuali, naturali considerando il trend di crescita della popolazione”.

E riguardo a dove e come trovare i propri sosia? Anche lì, purtroppo, non esiste alcuna certezza o magia: non ci sono degli schemi né degli studi su come e dove trovare chi è simile a noi e sembra che lontananze e vicinanze non contino. Deluse? Non dovreste: grazie a questi studi avete la certezza che non esiste nessuno, proprio nessuno, come voi. A dispetto di qualsiasi somiglianza!