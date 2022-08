Fonte: Pexels News green su Instagram: ecco i profili da seguire

Sul web si trova di tutto, su Instagram poi non ne parliamo. È sempre più difficile riconoscere le fonti attendibili che divulgano notizie legate al tema della sostenibilità e dell’attualità in un mare di disinformazione che dilaga sempre di più. In questo articolo, vorrei farvi conoscere 5 profili Instagram di news che, a mio avviso, fanno un ottimo lavoro di informazione vera, sulla base di dati cercati, vagliati e divulgati come se fossero dei giornali veri e propri.

Lifegate

Lifegate parla di sostenibilità davvero a 360°, partendo dall’ambiente, passando per il cibo, per la moda e anche per gli aspetti etici di tutti questi mondi che gravitano intorno al concetto di sostenibilità, che, come ormai sapete, è molto ampio e non può essere trattato a compartimenti stagni e, tanto meno, con qualche infografica veloce.

Will Ita

Non solo sostenibilità, ma anche attualità e politica trattati in modo chiaro e puntuale da giornalisti e ragazzi giovani e davvero al passo con questo mondo che sta cambiando troppo velocemente… purtroppo non sempre in meglio.

Less Plastic

Profilo che tratta principalmente il tema della plastica, condividendo informazioni utili su come fare per eliminarla e su attività che vengono messe in atto per contrastarne l’utilizzo o agevolarne lo smaltimento, con dati precisi circa la quantità che ne viene utilizzata nei più vari settori, industriali e non.

Science Alert

Questo profilo è la versione Instagram di un magazine americano di notizie scientifiche tra le più varie. Nel mucchio, ce ne sono moltissime (per ovvie ragioni) dedicate ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità. Utile.

Eco Age

Per quanto riguarda la moda sostenibile, questo è l’account da tenere sott’occhio. Non si tratta di un vero e proprio magazine on line, perché Eco Age è una piattaforma che aiuta le aziende nella transizione verso la sostenibilità, ma le notizie condivise spaziano dal campo della moda etica a quello del vivere zero waste, quindi gli spunti sono davvero tanti.