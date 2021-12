Le 10 frasi più belle per Natale 2021

Alberi di Natale vip 2021: quale il più bello di tutti?

Il Natale 2021 è alle porte ed è esattamente il momento in cui il mondo si divide in due gruppi: coloro che hanno già tutti i regali pronti e coloro che non ne hanno ancora comprato uno. Persone che hanno perfino già scritto lettere e bigliettini e persone che si ridurranno all’ultimo momento anche per questo, rischiando di non avere idee e di far evaporare le poche disponibili per colpa dell’ansia da “ultimo giorno”.

In generale, non sempre arriva l’ispirazione anche solo per scrivere un messaggio di auguri: le migliori 10 idee per augurare buon Natale.

Auguri di buon Natale a te e a tutta la tua famiglia

Il primo è senza dubbio l’idea per i più pragmatici, che non hanno bisogno di troppe parole ma più dei fatti.

Tanti auguri di buon Natale e buone feste, sperando che possano portare tanta serenità a te e alle persone che ami

Cosa c’è di meglio dell’augurare la serenità nella vita delle persone? Il Natale è la giusta occasione.

Con tutto l’affetto del mondo, auguro un felice Natale a te e ai tuoi cari. Buone feste!

Ci troviamo ancora nella soglia della semplicità e degli auguri diretti e non troppo articolati, ma sempre affettuosi.

Tra i vari regali che troverai sotto l’albero, ti auguro di trovare amore e salute, fondamentali nella vita. Un abbraccio e buon Natale!



Ricevere regali materiali è bellissimo, ma il tutto dovrebbe sempre essere accompagnato da un benessere generale, che passa anche per l’amore inteso in ogni sua forma e per la salute propria e dei cari.

Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa farti è che sia Natale ogni giorno!

Il Natale trasmette allegria per la maggior parte delle persone, è vero. Sa di famiglia, condivisione, casa, e sarebbe bellissimo se ogni giorno della vita tutti percepissero queste sensazioni!

Da quando sei nella mia vita, il Natale ha una magia diversa! Grazie per essere il mio Natale ogni giorno!

Non tutti nella vita hanno ricordi belli del Natale durante l’infanzia. Ci sono persone che scoprono la magia di questa festa con il tempo, quando qualcuno di importante arriva nella loro vita a portare serenità e amore, ed è bello che le persone che riescono a renderci felici lo sappiano!

Buon Natale, buone feste e una serena ripresa del lavoro… il più tardi possibile!



C’è spazio anche per un po’ di ironia. Il Natale è anche questo, uno stop dalla routine che ogni giorno ci pervade e ci impedisce di ritagliare del tempo per alcune situazioni.

Auguro a te a ai tuoi cari la serenità, la forza e l’amore della Famiglia di Nazareth. Buon Natale!



Per chi vive il Natale in modo religioso, un riferimento a Gesù, Giuseppe e Maria.

Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente.



Una citazione di Padre Pio per augurare un felice Natale a tutti.

Spero tu possa ricevere, nel giorno di Natale e nella vita, tutto ciò che desideri. Il mondo ha bisogno di persone belle come te, e io non posso far altro che augurarti immensa felicità in occasione di questo giorno!

Infine un pensiero più personale, da dedicare alle persone che riteniamo belle. Belle dentro, si intende. Perché alla fine ciò che conta nella vita è essere belle persone, anche quando sembra non bastare. Non bisogna mai smettere di credere nell’amore universale e di credere, soprattutto, che il bene porti a qualcosa. L’amore salverà il mondo, e dovremmo cercare tutti di essere sempre brave persone, non solo a Natale!