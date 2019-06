10 cose da non chiedere mai a un’amica single

editato in: da

Ti sei innamorata, ti sei sposata, hai avuto un figlio: la vita ti ha dato tutto quello che sognavi. Il tuo ti sembra essere l’unico modo di vivere possibile, il migliore. Per questo a volte guardi con aria di compatimento quell’amica che che, superati i 35 anni, “ancora” passa da un uomo all’altro senza riuscire a farsi portare all’altare e non ha come obiettivo quello di riprodursi.

Devi saperlo: se pensi davvero tutto ciò, sei un po’ stronza. Ma, a parte questo, se non vuoi tagliare i ponti con la sopracitata amica, la stessa con cui hai fatto bisboccia prima di diventare la mammina dell’anno, sappi che ci sono delle cose che non dovresti mai chiedere alle tue “sfortunate” compari, se davvero le vuoi bene. Considerato poi che lei ha sopportato per mesi le tue chiacchiere sui cadeaux de mariage e i centrotavola delle nozze, nonché i tuoi resoconti delle lezioni del corso preparto e per finire il dettagliatissimo racconto del tuo parto.

1. Mio figlio compie 2 anni! Verrai alla festa, vero?

Il tuo piccolo soffia sulle candeline. Evviva, che bello! Vuoi condividere con gli altri questa gioia e per questo inviti genitori, nonni, zie, amici con bambini… e non. Errore. Ma avete presente che due pa… ops! che due scatole si fa una single a un compleanno di bimbi? Dai, lascia stare.

2. Non pensi mai al matrimonio?

Quello che vorrebbe dirti la malcapitata: «No, non lo so quando mi sposerò. A dire il vero non so neppure se mi sposerò». L’altare non è una tappa obbligatoria per tutte le donne.

3. Pizzata con gli amici (sposati), ci sei anche tu?

È un po’ come il compleanno dei figli. Se organizzi delle serate in compagnia ma siete solo coppie lei si romperà le scatole, non pensi?

4. Vuoi che ti presenti qualcuno?

Questo vale soprattutto se gli uomini in questione sono dei casi disperati: non vorrai scaricarle un caso umano, un classico uomo da evitare, vero? Non ostinarti a volerle presentare qualcuno a tutti i costi, a meno che non sia lei stessa a chiedertelo.

5. Da quanto non fai sesso?

Cosa ne sai che non fa sesso? Il fatto che non abbia un marito o un fidanzato non significa che vada in bianco. Magari ne fa più di te che ce l’hai. Sappi che le coppie bianche sono in aumento.

6. Credo che ti dovresti trovare un fidanzato…

Ma dai? Forse anche lei vorrebbe trovarlo, ma evidentemente non è fortunata come te, che hai trovato l’uomo perfetto. Evidentemente non ha trovato ancora quello giusto… capita, sai? Oppure non si è accontentata di quello che passava il convento.

7. Quando pensi di sistemarti?

Ma cosa vuol dire sistemarsi? Non ci si può ritenere “sistemati” da soli? Se si ha una casa decente e un buon lavoro ci si può sentire “sistemate” senza avere per forza un uomo accanto…

8. Non pensi che ti dovresti sbrigare a diventare mamma?

Siamo donne, non yogurt. E non è obbligatorio avere figli per sentirsi realizzate.

9. Sai che rimanere da soli è brutto?

Probabilmente nessuno vuole restare solo. Non rigirare il coltello nella piaga, “amica”.

10. Non sai quanto è difficile badare a un neonato…

Ok, voi sarete pure diventate mamme. Ma avrete pure qualche altro argomento di conversazione, no?