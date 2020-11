Progetto “PRIMA CLASSE”: verso una DAD consapevole e disciplinata

editato in: da

In un mondo in continua evoluzione, come quello che stiamo vivendo adesso, la società si prepara ad affrontare nuove e inaspettate sfide. Tra il lavoro agile e la didattica a distanza ecco che sono state in qualche modo ridefinite le modalità e gli ambienti delle attività che prima svolgevamo fisicamente.

Ma non basta accendere un computer e affermare di seguire una lezione: la didattica a distanza non è più un opzione, ma qualcosa con cui dobbiamo convivere e che quindi necessità di un’educazione, il rischio è che sul piano socio-culturale gli studenti siano i primi a farne le spese.

Con il nuovo DPCM la scuola è tornata online con tutte le complicazioni che si erano già presentate la scorsa primavera. Ma quali sono i problemi reali e concreti della DAD oggi? Abbiamo raggiunto telefonicamente Ivano Zoppi, Segretario Generale della Fondazione Carolina, per farci spiegare il progetto PRIMA CLASSE; una campagna di sensibilizzazione per un uso corretto della rete, anche nel contesto scolastico.

Perché il rapporto tra minori e web è collegato da un filo instabile e traballante che rischia di essere spezzato se tirato un po’ di più. E dove non arrivano le parole, ecco che ci pensano i numeri: il Covid ha fatto emergere fenomeni inquietanti, tra questi il cyberbullismo verso i docenti, lo zoomboombing e la diffusione tra i ragazzi dei gruppi telegram illegali.

“Tutto questo passa dalla DAD” – ci ha confermato Ivano Zoppi – “un sistema che, senza delle regole applicate, rischia di condurre a degrado e violenza”.

Durante l’allerta Covid-19 le segnalazioni raccolte dagli operatori della Fondazione sono via via aumentate, settimana dopo settimana.

E allora ecco che la Fondazione Carolina in collaborazione con Pepita Onlus, che da anni si occupa proprio del cyberbullismo e di rendere la rete un luogo sicuro, ha lanciato la campagna PRIMA CLASSE: semplici regole di buonsenso indispensabili a gettare le basi di un tacito patto fatto di rispetto ed educazione tra tutte le relazioni digitali.

“Lo scenario odierno è piuttosto complesso, ci sono ragazzi che non si presentano alle lezioni o lo fanno a telecamere spente e ancora c’è che si mostra in pigiama” – ci ha raccontato Ivano Zoppi – “E poi lo screen o il video fatto al professore e diffuso in rete: i ragazzi non si rendono conto che mancano di rispetto ai docenti e ai loro stessi colleghi di scuola”.

Insomma, azioni mosse dalla goliardia del momento senza un dichiarato intento offensivo, ma che possono danneggiare l’intero sistema che si trova già in un equilibrio instabile. I genitori, in questo senso, hanno un maggiore senso di responsabilità perché sono loro che devono, insieme alla scuola, educare i ragazzi a questo nuovo tipo di didattica.

Perché nonostante la partenza difficoltosa, la didattica a distanza può essere una grande risorsa per la formazione di bambini e ragazzi, ma è necessaria una partecipazione funzionale e rispettosa da parte degli alunni.