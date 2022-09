Frasi sulla vita difficile per incoraggiare ad andare avanti

Fonte: 123rf Frasi sulla vita difficile. Le migliori citazioni e gli aforismi da dedicare

La vita non è sempre lineare e alle volte pone davanti a problemi che sembrano insormontabili. Spesso è il destino a rendere il quotidiano più semplice per alcuni e più complicato per altri. Nonostante le avversità, è necessario comunque trovare un modo per andare avanti, guardare il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto. Anche quando sembra di essere in un vicolo cieco senza via d’uscita, una luce si accende per indicare la soluzione. Basta provare a focalizzarsi sulle cose positive e, magari, chiedere una mano agli affetti più cari e alle persone che ci sono più vicine. Con coraggio, ogni ostacolo può essere affrontato e superato. A tutti capita di sentirsi tristi, demotivati e scoraggiati. Nessuno, nell’arco della sua esistenza, è esente dal dover vivere dei momenti bui che possono deprimerci e farci pensare di essere soli. Letterati, filosofi, intellettuali e personaggi famosi hanno spesso parlato delle difficoltà quotidiane invitando a non lasciarsi abbattere e donando al pubblico parole che possono far risollevare il morale e la testa di chi si sente afflitto. Se si è in un periodo difficile o si conosce qualcuno che si sta lasciando andare, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sulla vita difficile che aiutano a recuperare forza, energia e sicurezza per affrontare il futuro e ritrovare il proprio equilibrio.

Frasi e aforismi sulla vita difficile

La vita riserva anche momenti bui che vanno affrontati in ogni modo perché, prima o poi, tornerà a risplendere il sole e le difficoltà diventeranno solo un ricordo. Chi cerca alcune espressioni significative sui periodi più ostili può dare un’occhiata a queste frasi e aforismi sulla vita difficile.

Ci sono due modi di affrontare le difficoltà. Modificare le difficoltà o modificare te stesso in modo da affrontarle. (Phyllis Bottome)

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce. (Lev Tolstoj)

Ricordatevi di guardare le stelle, e non i vostri piedi. Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare, e in cui si può riuscire. (Stephen Hawking)

Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia. (Paulo Coelho)

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo. (Jim Morrison)

Le difficoltà rafforzano la mente, come la fatica rafforza il corpo. (Lucio Anneo Seneca)

Nel viaggio della vita non si danno strade in piano: sono tutte o salite o discese. (Arturo Graf)

La cosa più difficile nella vita? Essere se stessi. E avere carattere a sufficienza per restarlo. (Georges Brassens)

La vita è davvero semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata. (Confucio)

Navighiamo immersi nel vasto oceano della vita. La ragione è la bussola, ma la passione è la tempesta. (Alexander Pope)

‘A vita è tosta e nisciuno ti aiuta, o meglio ce sta chi t’aiuta ma una vota sola, pe’ puté di’: “t’aggio aiutato”/ La vita è dura e nessuno ti aiuta, o meglio c’è chi ti aiuta ma una volta sola, per poterti dire: “ti ho aiutato”. (Eduardo De Filippo)

Solo nell’oscurità puoi vedere le stelle. (Martin Luther King Jr.)

Nel mezzo delle difficoltà nascono anche bellissime opportunità. (Albert Einstein)

Spesso è da forte, più che il morire, il vivere. (Vittorio Alfieri)

Frasi su un momento difficile della vita

Tantissimi autori e intellettuali hanno dedicato pensieri a un momento particolarmente complicato della propria esistenza, cercando di invitare chi si trova in difficoltà a superare ogni ostacolo perché parte del quotidiano di ogni individuo. Qui alcune citazioni e frasi su un momento difficile della vita.

Quando ci si trova davanti un ostacolo, la linea più breve tra i due punti, può essere una linea curva. (Bertolt Brecht)

Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole. (Victor Hugo)

Metà della difficoltà di questa vita possono essere ricondotte al dire sì troppo in fretta e al non dire di no abbastanza presto. (Josh Billings)

La vita è lotta e tormento, delusione, amore e sacrificio, tramonti dorati e fosche tempeste. (Laurence Olivier)

Non è il cammino che è difficile, è la difficoltà che è il cammino. (Søren Kierkegaard)

Se non avessi visto il sole avrei potuto sopportare l’ombra. (Emily Dickinson)

La difficoltà attira l’uomo di carattere, perché è stringendola a sé che egli si realizza completamente. (Charles de Gaulle)

Non dimenticare: i bei tramonti hanno bisogno di cieli nuvolosi. (Paulo Coelho)

Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi. (Vince Lombardi)

Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio. (Samuel Beckett)

Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. (Lucio Anneo Seneca)

Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c’è l’immagine di un’alba che ci aspetta. (Khalil Gibran)

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. (Charles R. Swindoll)

Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì. (Rita Levi Montalcini)

La durezza di questi tempi non ci deve far perdere la tenerezza dei nostri cuori. (Che Guevara)

Frasi di incoraggiamento nei momenti difficili

Spesso, si può aiutare un amico o un parente che sta affrontando un periodo particolarmente agitato con parole che gli facciano ritrovare la forza e la speranza. Per chi sta cercando il modo di sostenere una persona cara e farla tornare a sorriderei seguito alcune tra le più belle frasi s’incoraggiamento nei momenti difficili, per far recuperare sicurezza e fiducia in se stessi.

Niente è davvero difficile se lo si divide in piccoli pezzettini. (Henry Ford)

In due parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita: va avanti. (Robert Lee Frost)

Un timoniere di valore continua a navigare anche con la vela a brandelli. (Lucio Anneo Seneca)

La vita è come il caffè: puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. (Alex Zanardi)

Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. (Charles Darwin)

Fare facilmente ciò che gli altri trovano difficile è talento; fare ciò che è impossibile al talento è genio. (Henri Frederic Amiel)

La vita ha quattro sensi: amare, soffrire, lottare e vincere. Chi ama soffre. Chi soffre lotta. Chi lotta vince. Ama molto, soffri poco, lotta tanto, vinci sempre. (Oriana Fallaci)

Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta. (Madre Teresa di Calcutta)

Affrontare ostacoli e difficoltà è più nobile che ritirarsi nella tranquillità. La farfalla che volteggia intorno alla lampada finché non muore è più ammirevole della talpa che vive in un cunicolo buio. Quando la vita si fa dura, amore mio, raccogli questa tua sofferenza e condividila con me. (Khalil Gibran)

Nel bel mezzo dell’inverno ho infine imparato che vi era in me un’invincibile estate. (Albert Camus)

Dopo ogni tempesta il sole sorriderà, per ogni problema c’è una soluzione, e il dovere inalienabile dell’anima è di essere di buon umore. (William R. Alger)

Non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, è perché non osiamo farle che diventano difficili. (Lucio Anneo Seneca)

La cosa più difficile nella vita? Essere se stessi. E avere carattere a sufficienza per restarlo. (Georges Brassens)

Se la vita ti dà limoni, fatti una bella limonata. (Elbert Hubbard)

Dove c’è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà. (Niccolò Machiavelli)

Frasi sulla vita difficile ma bella

I dolori e gli ostacoli che si incontrano lungo il proprio cammino personale fanno diventare più forti e aiutano le persone ad apprezzare maggiormente le piccole cose e i momenti felici. Le avversità rendono più sensibili e capaci di individuare ciò che conta realmente per ognuno di noi. Ecco alcune frasi e aforismi sulla vita difficile, ma bella.

Tutte le vite sono difficili; ciò che rende certe vite riuscite è il modo in cui sono state affrontate le sofferenze. (Friedrich Nietzsche)

Non ostacolare i tuoi figli rendendo la loro vita facile. (Robert A. Heinlein)

Nei momenti sereni ricordati di temere sempre le avversità e nelle avversità ricordati di sperare sempre in cose migliori. (Catone il Censore)

Nella vita ci ho sempre messo la mia faccia. Qualche anno fa era diversa: aveva riso e pianto di meno, forse era più bella ma aveva meno da raccontare. (Anna Magnani)

Sono troppo convinta che la vita sia bella anche quando è brutta che nascere sia il miracolo dei miracoli, vivere: il regalo dei regali. Anche se si tratta d’un regalo molto complicato, molto faticoso, a volte doloroso. (Oriana Fallaci)

Il piacere ottenuto con difficoltà resta sempre il più gradito. (Publilio Siro)

La vita felice viene dal superamento dei problemi, dal risolvere le difficoltà, affrontare le sfide. (Zygmunt Bauman)

La vita felice viene dal superamento dei problemi, dal risolvere le difficoltà, affrontare le sfide. (Zygmunt Bauman) La vita è difficile, ma non è grave. (Etty Hillesum)

La vita è infinitamente più strana di qualsiasi cosa la mente dell’uomo possa inventare. (Arthur Conan Doyle)

La vita è un mistero che deve essere vissuto, non un problema da risolvere. (Mahatma Gandhi)

La vita è una partita a carte e a me piace avere il mazzo in mano. Io me la sono giocata. A volte ho pagato un prezzo e altre mi è andata bene, ma non posso dire di non essermi divertita. (Raffaella Carrà)

Il Cielo ha dato tre cose agli uomini per compensare le difficoltà della vita: la speranza, il sonno e il sorriso. (Immanuel Kant)

Ci sono momenti in cui tutto va bene. Non ti spaventare. Non durerà. (Jules Renard)

Solo gli inquieti sanno com’è difficile sopravvivere alla tempesta e non poter vivere senza. (Emily Brontë)

Ciò che conta, alla fine, è vivere appassionatamente, anche quando la vita si ribella e ti colpisce dritto in viso. (Boris Vian)

Frasi di Alda Merini sulla vita difficile

Una poetessa che può essere considerata un esempio di persona che ha affrontato numerose difficoltà riuscendo a trarne del bello tramite le sue opere è sicuramente Alda Merini. Nonostante delusioni d’amore, ostacoli di vario tipo e l’internamento in manicomio, la donna è sempre rimasta fedele a se stessa e ha trasformato in arte la sua sofferenza. Di seguito, alcune frasi di Alda Merini sulla vita difficile.

La mia vita è stata bella perché l’ho pagata cara

Io la vita l’ho goduta perché mi piace anche l’inferno della vita e la vita è spesso un inferno

Ogni gesto che dalla gente comune e sobria viene considerato pazzo coinvolge il mistero di una inaudita sofferenza che non è stata colta dagli uomini

A me piacciono gli anfratti bui delle osterie dormienti, dove la gente culmina nell’eccesso del canto, a me piacciono le cose bestemmiate e leggere, e i calici di vino profondi, dove la mente esulta, livello di magico pensiero

Il dolore non è altro che la sorpresa di non conoscerci

Forse un giorno scriverò il vero diario, fatto di pensieri atroci, di mostruosità e di voglia innaturale di uccidersi. Il vero diario è nella mia coscienza ed è una lapide tristissima, una delle tante lapidi che hanno sepolto la mia vita. È stato detto da qualcuno: “Chi ha vissuto più volte deve morire più volte”. Frase stupenda, che riassume il terribile concetto della stupidità irata dell’uomo che non concepisce le colpe degli altri e tollera solamente le proprie

L’uomo impara sempre a vivere quando è troppo tardi

La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori

Tutti noi, quando viviamo un momento terribile della nostra esistenza e poi lo superiamo, tendiamo a dimenticare il male patito e ricevuto. È un po’ la soluzione del parto, un procedere fisiologico molto bello: se tutte le madri dovessero ricordare quello che hanno patito durante il travaglio, non ci sarebbero più figli. Di fatto la natura è assai provvida e ci fa dimenticare il momento peggiore

Ogni anno luce vale cento anni d’ombra

Il delirio è stato per me quella conchiglia trovata sulla sabbia dell’anima che si porta all’orecchio per sentire il rumore del mare e il rumore del canto

Frasi sull’essere forti nella vita

Quando ci si sente più oppressi e abbattuti, bisogna comunque sforzarsi di reagire e recuperare le forze. Con tenacia e determinazione si deve continuare il percorso senza mollare mai per poter oltrepassare e vincere ogni sfida. Qui alcune citazioni e aforismi sull’essere forti nella vita.