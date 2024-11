NAPOLI – NEW YORK, il nuovo film di Gabriele Salvatores: trailer, foto e curiosità

Esce il 21 novembre il nuovo film di Gabriele Salvatores, il viaggio epico di due bambini da una parte all’altra dell’Atlantico per cercare riscatto in America

Il grande ritorno di Gabriele Salvatores al cinema: il regista premio Oscar, autore di capolavori come Mediterraneo, Puerto Escondido, Io non ho paura, arriva nelle sale il 21 novembre con il suo 21esimo film, NAPOLI – NEW YORK (01 Distribution), viaggio epico di due bambini da una parte all’altra dell’Atlantico, per cercare riscatto in America, l’anelata terra della libertà in cui ritroveranno felicità e speranza e impareranno a chiamare casa.

Un grande cast di attori, da Pierfrancesco Favino ad Anna Ammirati, Omar Benson Miller, Antonio Catania, fino ai giovanissimi Dea Lanzaro e Antonio Guerra, per un film che segna un grandissimo e attesissimo ritorno.

NAPOLI – NEW YORK, 5 curiosità sul film:

1. La trama

Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata mesi prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa.

2. La sceneggiatura di Federico Fellini

Il film è tratto da una sceneggiatura di Federico Fellini e Tullio Pinelli, ritrovata nel 2006.

3. Quando e dove è stato girato

Il film è stato girato nell’estate del 2023 tra Trieste, Rijeka, gli studi di Cinecittà e, naturalmente, Napoli.



4. Le scenografie della compagna di Salvatores

Le scenografie accuratissime sono di Rita Rabassini (ex moglie di Diego Abatantuono e da 40 anni compagna di Gabriele), mentre i costumi, anch’essi molto rispettosi dello stile dell’epoca, sono di Patrizia Chericoni. Di tutto rispetto sono anche le musiche, firmate da Federico De Robertis.

5. Favino di nuovo “Comandante”

L’attore torna di nuovo in un ruolo nautico negli anni Quaranta come in Comandante.

NAPOLI – NEW YORK: la clip in esclusiva