Santa Lucia: le tradizioni da scoprire e riscoprire

E poi ci sono alcune che, invece, sono diffuse in tutto il mondo, seppur in maniera differente. Come quelle che riguardano le celebrazioni di Santa Lucia , la martire cristiana decapitata nel 304 d.C. durante le persecuzioni di Diocleziano.

Santa Lucia, il culto

Quello che è conosciuto come il giorno più corto dell'anno, lo stesso in cui processioni, mercatini e manifestazioni religiose si snodano tra le strade, le piazze e i quartieri delle città, coincide con il culto della Santa siracusana venerata dalla Chiesa cattolica e da quella ortodossa.

In tutta Europa, infatti, la protettrice degli occhi, degli elettricisti e degli scalpellini viene onorata da tradizioni che si preservano con il tempo.

La Santa, che è da sempre associata alla luce (il suo nome deriva da lux, luce), compare anche nella Divina Commedia come il simbolo della luce data dalla sua vicinanza a Dio. È spesso invocata contro le malattie degli occhi perché la tradizione vuole che le furono strappati o che addirittura fu lei stessa a strapparseli per non cedere alle adulazioni del peccato.

Prima dell'introduzione del calendario moderno, la celebrazione del culto cadeva in concomitanza del solstizio d'inverno, da qui è nato il celebre detto popolare "Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia" che persiste ancora oggi.

Santa Lucia, tradizioni dal mondo

Il culto di Santa Lucia è molto sentito in Italia e in Europa. A Siracusa, città natale della Santa, processioni religiose, celebrazioni e altre tradizioni prendono vita durante tutta la settimana. I cittadini sono soliti preparare dei pezzi di pane a forma di occhio che vengono mangiati proprio il 13 dicembre come buon auspicio contro le malattie degli occhi. I festeggiamenti, inoltre, continuano in strada dove tutti si incontrano tra canti e sfilate.

Anche nell'Italia settentrionale, e in quella centrale, il culto è venerato. In alcune zone della Lombardia e in Veneto, per esempio, i bambini attendono i doni di Natale che Santa Lucia porta in anticipo tra la notte del 12 e il 13 dicembre in sella a un'asina bianca.

Nei Paesi del Nord Europa, invece, celebrazioni e processioni si snodano tra le strade, le piazze e i quartieri. In Svezia e in Russia, per esempio, le ragazze si vestono di bianco e indossano sul capo delle candele accese come simbolo della lotta contro l'oscurità.