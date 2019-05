“Ragazze, vi insegno a valorizzare il vostro aspetto”

editato in: da

Rossella Migliaccio è la nostra Image Consultant di riferimento, sempre pronta a risolvere i nostri “dubbi di stile”. Come mascherare i fianchi larghi? Come vestirsi per un colloquio? Lei ha sempre la risposta pronta. Ma di cosa si occupa di preciso? Molto spesso tendiamo a pensare alla Consulente di Immagine come a una professionista che si rivolge sono al celebrities, manager o a un target altospendente in generale. Non è esattamente così. Vediamo passo-passo come Rossella aiuta le sue clienti a migliorarsi.

Analisi del colore

Rossella utilizza dei teli colorati per individuare le carattestistiche cromatiche: “Sulla base delle palette si scelgono gli abiti che ti valorizzano. Quelli ideali per trucco, capelli – spiega – Si realizza anche un make up personalizzato, che non è il più bello in assoluto ma quello che oltre a donare alla persona è replicabile dalla stessa. Poi si passa al taglio e al colore di capelli, alla scelta degli accessori, dei gioielli, montatura degli occhiali”.

Figure&Style

Passiamo all’analisi della figura, forma e baricentro che permette di accentuare i punti di forza, bilanciare le proporzioni della figura, camuffare i punti di debolezza. “Sono le linee guida per scegliere e capire cosa ci dona, il modello di jeans che ci dona di più, in base a silhouette e stile di riferimento. Molto spesso abbiamo tante cose carine nell’armadio ma non sappiamo mixarle nel modo giusto”.

Analisi del guardaroba

Come leggiamo sul suo sito, l’80% delle persone indossa solo il 20% di quello che ha nell’armadio. E’ vero? Ragazze, ammettetelo: anche voi avete un paio di sandali o una t-shirt nuove di zecca, magari comprate in un raptus di follia e mai messi. “Bisogna capire perché non mettiamo queste cose, come possiamo sfruttarke o abbinale – dice Rossella – A volte bastano piccole modifiche sartoriali, un cambio di bottoni, una cintura”. Perciò se non siete abili con ago e filo, trovate una brava sarta.

Shopping!

Rossella a questo punto fornisce la sua consulenza in giro per negozi: “Il mio è un aiuto per non fare acquisti sbagliati. Vado in avascoperta e seleziono un percorso in base al budget”.

Special Events

Rossella Migliaccio a anche Bridal Stylist, risponde all’esigenza della Sposa di arrivare perfetta al giorno più importante della propria vita, seguendola a 360° in tutte le scelte relative al suo look. Inoltre tiene delle sezioni di Styling Group per 4-5 persone, perfetto per un regalo speciale a un’amica.

I consigli alle lettrici di DiLei

“Non credo che esista un capo o un accessorio sbagliato per eccellenza. Nel mio lavoro mi metto nei panni della cliente, non penso mai a cosa comprerei io. Io non “censuro”, mi limito a costruire un look che valorizzi la personalità”.