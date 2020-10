Licia Fertz, la novantenne più famosa di Instagram che ci insegna la gratitudine

editato in: da

Tante, troppe volte, restiamo intrappolate nei nostri stessi schemi mentali senza riuscire a cogliere tutto il bello che ci circonda. Non colpevolizziamoci troppo per questo, viviamo in una società che ci condiziona più di quanto dovrebbe, ma ricordiamoci però che la responsabilità della nostra felicità è solo nostra.

Così quando ci sembra di non trovare più la strada giusta, quando ci sentiamo smarrite, ecco che possiamo affidarci alle storie delle altre donne. Sapete, tutte ne custodiamo una, ma a volte siamo così accecate dal resto che abbiamo bisogno di ritrovarci lasciandoci ispirare da chi lo ha fatto prima di noi.

Novant’anni, capelli bianchi e un sorriso contagioso: è lei la donna di cui oggi vogliamo parlarvi. Il suo nome è Licia Fertz e, attraverso il suo profilo Instagram seguito da migliaia di persone, ci ricorda che la vita è troppo breve per vivere di rimpianti e che dovremmo accogliere tutto ciò che ci offre con gratitudine.

Licia Fertz è una star di Instagram e ha da poco debuttato con il suo libro Non c’è tempo per essere tristi; un vero e proprio invito a vivere intensamente ogni giorno, tutti i giorni. E non poteva esserci titolo più calzante, del resto basta guardare il profilo della nonna più famosa dei social network per riuscire a cogliere quell’entusiasmo che la caratterizza da quando, insieme a suo nipote Emanuele nel 2018, ha aperto il suo profilo.

Una fonte d’ispirazione per tutte le generazioni; quel suo omaggio alla vita riecheggia in ogni post pubblico, nelle frasi del suo libro e nella sua vita che, vi assicuriamo, non le ha fatto sconti.

Dalle privazioni della guerra quando era bambina, a quella sfida di lasciare la sua città natale Trieste fino alla prova più dolorosa di sempre, la perdita della sua unica figlia. Ma Licia non si è lasciata abbattere, né si è mai piegata agli stereotipi e alle imposizioni della società, così dopo essersi asciugata le lacrime ha deciso di sbocciare di nuovo, nonostante gli apparenti limiti di età che lei assicura, non esistono.

Non ha paura di mostrarsi al naturale, appena sveglia o senza trucco, con le sue rughe e la pelle poco tonica; perché Licia Fertz non cerca la perfezione, ma la felicità.

Positiva, resiliente e determinata: quello che sorregge Licia, giorno dopo giorno, è questa sua incredibile ed esemplare gratitudine nei confronti della vita. Ed un’ispirazione, non credete?