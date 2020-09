Caro Vittorio, grazie. Uomini come lei rendono il mondo un posto meno brutto

editato in: da

Caro Vittorio,

questa lettera è per lei che, grazie al suo comportamento, ci ha dimostrato che ci sono ancora delle persone che non si voltano dall’altra parte e sono pronte ad aiutare gli altri, anche quando gli altri sono dei perfetti sconosciuti. A difendere una giovane donna come tante, che si è trovata alle prese con quei demoni che troppe volte si travestono sotto il falso nome di uomini.

Forse non tutti se ne rendono conto, ma essere una donna oggi continua a essere faticoso. Perché non si riesce a sradicare questa tendenza a giustificare le violenze fisiche e verbali e nel peggiore dei casi a negarle. Perché purtroppo qualcuno è ancora convinto che se indossiamo una gonna corta o abbiamo una scollatura profonda, siamo state noi a provocare e perché ancora, se sorridiamo gentilmente a qualcuno, è colpa nostra se chi abbiamo accanto si lascia prendere da un impeto di gelosia incontrollata.

Ma c’è anche chi non prova a giustificarla quella violenza, come questo episodio che l’ha vista personalmente coinvolta, Vittorio. Individui che non sono degni di essere chiamati uomini, ma lei Vittorio, ce lo ha dimostrato che è fatto di tutt’altra pasta. Lei che ha rischiato la sua stessa vita per prendere le parti di una giovane ragazza la cui unica colpa è quella di essersi trovata il fidanzato sbagliato.

La stessa ragazza, forse, destinata a un epilogo tragico, se non fosse arrivato lei, per caso, in quella strada. Forse Carolina ora non ha ben chiaro cosa sia successo e quanto Alberto possa influenzare la sua vita, quello che è chiaro a noi però Vittorio è che lei è un eroe moderno e persone come lei ci fanno credere che non tutto è perduto.

Certo, caro le è costato il suo coraggio, lei che è stato “colpevole” di aver difeso Carolina dall’aggressione del suo fidanzato, lei che in pochi istanti è diventato la vittima. Dai giornali abbiamo appreso che attualmente è ricoverato all’ospedale di San Bortolo e che poteva andarle molto peggio perché tutta la furia di quel giovane, destinato alla sua fidanzata, è passata poi a lei.

Abbiamo anche letto però che se tornasse indietro, nonostante le sue condizioni attuali, rifarebbe esattamente la stessa cosa perché difendere una donna da un aggressione è un obbligo morale. Perché fingere di non vedere non può essere una condizione che appartiene all’umanità, e a lei certo non appartiene.

Grazie ancora Vittorio, perché uomini come lei rendono il mondo un posto meno brutto.