Jason Momoa regala il tridente di Aquaman a un fan davvero speciale

Che ci abbia conquistate con la sua bellezza e il suo incredibile fascino, e con le sue performance da attore di successo quale è, questo è fuori dubbio. Quello che forse non sapevamo è che Jason Momoa, conosciuto dal grande pubblico per essere la star assoluta di Aquaman, ha anche un cuore d’oro.

A mostrare al mondo la bellezza d’animo dell’attore di origini hawaiane è stato Jason stesso con un regalo commovente nei confronti di un fan davvero speciale, il piccolo Danny Sheehan, affetto da una rara forma di tumore al cervello. Dopo averlo sorpreso con una videochiamata entusiasmante, l’attore ha deciso di regalare al bambino il tridente di Aquaman a grandezza naturale.

Grazie a uno scatto pubblicato sul profilo Instagram di Jason Momoa, tutto il mondo ha potuto notare lo sguardo entusiasta e commosso di Danny nel ricevere quel dono speciale. Nella didascalia della fotografia, il protagonista di Aquaman ha ringraziato sia la Warner Bros, per aver messo a disposizione il tridente, che la ditta Sideshow Collectibles per aver inviato i giocattoli. Accanto al regalo, anche il biglietto firmato dall’attore:

Non vedo l’ora di cavalcare sui delfini con te, Danny! Con affetto, zio Aquaman.

Da quando Jason ha scoperto di avere un fan così speciale si è prodigato affinché il bambino fosse ripagato di tutto l’affetto e la stima avuta nei suoi confronti. Prima attraverso una videochiamata a sorpresa dove i due hanno potuto chiacchierare per qualche minuto e conoscersi.

Ma quel momento di euforia per il piccolo Danny non era ancora destinato a finire, Jason Momoa, infatti, ha pensato bene di regalare anche il tridente di Aquaman al suo fan facendoglielo recapitare direttamente a casa. Poi, mamma Natalie per ringraziare quel gigante dal cuore d’oro ha pensato bene di scattare una fotografia che lo stesso Jason ha pubblicato su Instagram.

Uno scatto, questo, che ha fatto ovviamente il giro del web e ha commosso il mondo intero. Una fotografia che dimostra la grandezza di un piccolo ma grandioso gesto scaturito dal cuore immenso di Jason Momoa.